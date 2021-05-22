Флик: «Буду скучать по „Баварии“. Я очень горжусь командой»

попрощался с «Баварией» после матча заключительного тура Бундеслиги с «Аугсбургом» (5:2). Немецкий специалист покидает пост главного тренера по собственному желанию.

Я буду скучать по команде. Она стала ориентиром на годы вперед. То, что команда показывала на каждой тренировке и в матчах, как они сражались, отражает их достижения. Я смотрю на общую картину. Атмосфера хорошая. Я очень горжусь, мне было приятно быть рядом с этой командой. Я хотел бы поблагодарить всех.

Мы показали выдающееся выступление в первом тайме. Но во втором мы пропустили два гола. Я рад за Леви [Левандовски]. Гол занял у него много времени. В какой-то момент я сказал ассистенту, что не думаю, что Роберту сегодня удастся это сделать. Но он умеет добиваться своих целей. Это то, что выделяет его. Это также достижение команды. Мы побеждаем вместе. Это то, что отличает нас: мы работаем как команда.