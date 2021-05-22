ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2020/2021

Флик: «Буду скучать по „Баварии“. Я очень горжусь командой»

22 мая 2021, 23:25
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 2Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургМатч завершен

Ханс-Дитер Флик попрощался с «Баварией» после матча заключительного тура Бундеслиги с «Аугсбургом» (5:2). Немецкий специалист покидает пост главного тренера по собственному желанию.

Я буду скучать по команде. Она стала ориентиром на годы вперед. То, что команда показывала на каждой тренировке и в матчах, как они сражались, отражает их достижения. Я смотрю на общую картину. Атмосфера хорошая. Я очень горжусь, мне было приятно быть рядом с этой командой. Я хотел бы поблагодарить всех.

Мы показали выдающееся выступление в первом тайме. Но во втором мы пропустили два гола. Я рад за Леви [Левандовски]. Гол занял у него много времени. В какой-то момент я сказал ассистенту, что не думаю, что Роберту сегодня удастся это сделать. Но он умеет добиваться своих целей. Это то, что выделяет его. Это также достижение команды. Мы побеждаем вместе. Это то, что отличает нас: мы работаем как команда.

Все новости
Варан: «Странно видеть, как Зидан покидает „Реал“. Он великий тренер»
Сегодня, 04:30 Комментарии2
Гвардиола: «Никогда не тренировал игрока с таким потенциалом, как у Фодена»
Сегодня, 00:14 Комментарии4
Снейдер: «„Челси“ — фаворит финала Лиги чемпионов»
Вчера, 23:25 Комментарии5
Сабалета: «Трансфер Агуэро убедит Месси остаться в „Барселоне“»
Вчера, 22:18 Комментарии3
Фонсека: «Де Зерби — лучший выбор для „Шахтёра“»
Вчера, 21:03 Комментарии3
Агент Калиендо: «ПСЖ хочет объединить дуэт Роналду-Месси в Париже»
Вчера, 19:43 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 мая в 07:03
Тренерская судьба.
ДАША Д
ДАША Д
23 мая в 06:45
В Лиге чемпионов все же случилась неудача.
sv_1969
sv_1969
22 мая в 23:41
Это лечится))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 мая в 23:35
Поскучаешь и перестанешь!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100