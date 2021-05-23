Президент «Спортинга»: «Однажды Роналду снова сыграет за наш клуб»

Президент «Спортинга» Фредерико Варандас прокомментировал слухи о том, что нападающий «Ювентуса» может перейти в клуб из Лиссабона, воспитанником которого он является.

Я думаю, что однажды Роналду сыграет за «Спортинг». Криштиану был одним из первых, кто прислал мне сообщение, чтобы поздравить нас с победой в чемпионате.

Однако сейчас у него еще один год по контракту с «Ювентусом», и я знаю, что он хочет продолжить борьбу за победу в Лиге чемпионов. Очевидно, что его возвращение в «Спортинг» зависит только от него. Кроме того, что Криштиану является отличным игроком, он также является большим поклонником «Спортинга».