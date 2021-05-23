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Президент «Спортинга»: «Однажды Роналду снова сыграет за наш клуб»

23 мая 2021, 08:24

Президент «Спортинга» Фредерико Варандас прокомментировал слухи о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в клуб из Лиссабона, воспитанником которого он является.

Я думаю, что однажды Роналду сыграет за «Спортинг». Криштиану был одним из первых, кто прислал мне сообщение, чтобы поздравить нас с победой в чемпионате.

Однако сейчас у него еще один год по контракту с «Ювентусом», и я знаю, что он хочет продолжить борьбу за победу в Лиге чемпионов. Очевидно, что его возвращение в «Спортинг» зависит только от него. Кроме того, что Криштиану является отличным игроком, он также является большим поклонником «Спортинга».

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sv_1969
sv_1969
23 мая в 08:40
Вопрос когда?
Василий 50
Василий 50
23 мая в 08:33
Только не сейчас
Остапчук 67
Остапчук 67
23 мая в 08:27
А может быть сын?
КЭТиК
КЭТиК
23 мая в 08:25
Мама Роналду может это устроить.
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