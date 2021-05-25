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Де Лигт хочет уйти из «Ювентуса» в «Барсу». Он жалеет о переходе в «Юве»

25 мая 2021, 13:49

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт хочет покинуть клуб этим летом, сообщает Onze.

По информации источника, 21-летний голландец жалеет о том, что 2 года назад решил перейти в туринский клуб вместо «Барселоны». Отмечается, что Матийс хочет перейти в каталонский клуб, где выступает его соотечественник и близкий друг Френки Де Йонг.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не собирается продавать 6 игроков своего состава. В их число входит де Лигт.

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Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ КЭТиК (раскрыть)
25 мая в 20:39
Скорее всего это безумный журналист признал, что Де Лигхт признал!!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
25 мая в 19:09
Никуда он не уйдёт и будет нашим капитаном долгие годы!
ColdSun1995
ColdSun1995
25 мая в 19:08
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    25 мая в 18:50
    Цыган Райола поймал свое и парню все испортил)
    juvenale
    juvenale ответ allemz (раскрыть)
    25 мая в 18:20
    к шейхам идут за баблом
    juvenale
    juvenale
    25 мая в 18:19
    интересно откуда они узнали)))
    Sexual Harassment
    Sexual Harassment
    25 мая в 18:09
    Не скажу что очень много убудет. Уж в Италии на его место всегда найдется замена, тем более что уйдет он не дешевле чем за 100-120млн.
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
    25 мая в 17:14
    Очередной вброс дешевой прессы! Не более того!
    Loko best
    Loko best ответ allemz (раскрыть)
    25 мая в 15:08
    Ну да,а в Барсу идут юные таланты Агуеро и Вейналдум...
    allemz
    allemz
    25 мая в 14:25
    В Юве идут под старость добивать карьеру, а не растрачивать ее на столь раннем этапе
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    25 мая в 13:56
    Поближе к другу хочется. Только , как отнесется к этому руководства Ювентуса???
    КЭТиК
    КЭТиК
    25 мая в 13:55
    Признал, что ошибочно перешел в Ювентус.
    Ironigor
    Ironigor
    25 мая в 13:53
    Не Верю !!! Жирная уж больно Утка !!!
    sv_1969
    sv_1969
    25 мая в 13:52
    Вот оно как получается)
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