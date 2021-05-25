Де Лигт хочет уйти из «Ювентуса» в «Барсу». Он жалеет о переходе в «Юве»

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт хочет покинуть клуб этим летом, сообщает Onze.
По информации источника, 21-летний голландец жалеет о том, что 2 года назад решил перейти в туринский клуб вместо «Барселоны». Отмечается, что Матийс хочет перейти в каталонский клуб, где выступает его соотечественник и близкий друг Френки Де Йонг.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» не собирается продавать 6 игроков своего состава. В их число входит де Лигт.
ну как ему развиваться в Ювентусе? Состав просто обнять и плакать, лига неинтересная совсем, и даже в ней они еле-еле 4 место заняли. в ЛЧ позор за позором
вообще не удивлён этим слухам
ну как ему развиваться в Ювентусе? Состав просто обнять и плакать, лига неинтересная совсем, и даже в ней они еле-еле 4 место заняли. в ЛЧ позор за позором
вообще не удивлён этим слухам