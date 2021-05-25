Де Лигт хочет уйти из «Ювентуса» в «Барсу». Он жалеет о переходе в «Юве»

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25 мая 2021, 13:49

Защитник «Ювентуса» хочет покинуть клуб этим летом, сообщает Onze.

По информации источника, 21-летний голландец жалеет о том, что 2 года назад решил перейти в туринский клуб вместо «Барселоны». Отмечается, что Матийс хочет перейти в каталонский клуб, где выступает его соотечественник и близкий друг Френки Де Йонг.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не собирается продавать 6 игроков своего состава. В их число входит де Лигт.