Калакуцкий рассказал о причинах ухода из «Крыльев Советов»

Евгений Калакуцкий рассказал о причинах своего ухода с поста генерального директора «Крыльев Советов».

Мне кажется, что причины моего ухода из клуба в целом, думаю, понятны — это некое изменение вектора развития клуба и иная система приоритетов. Но мне кажется, что нужно время, чтобы тщательнее проанализировать все это. Я недолго работал в «Крыльях Советов», всего один сезон, и когда приходил в клуб, ставились задачи в определенном направлении, а по прошествии сезона подходы начали несколько меняться. Это связано в основном со спортивной частью деятельности.

На самом деле, объективный ответ дадут результаты, по которым и правильнее всего оценивать работу клуба. И не сиюминутные, а на протяжении нескольких сезонов. Соотношение экономических возможностей со спортивными результатами — это та комбинация, по которой можно и нужно расценивать эффективность деятельности профессионального клуба. Важно также отчетливо понимать, что у «Крыльев» взят курс на существенное снижение бюджета.