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Калакуцкий рассказал о причинах ухода из «Крыльев Советов»

26 мая 2021, 15:50

Евгений Калакуцкий рассказал о причинах своего ухода с поста генерального директора «Крыльев Советов».

Мне кажется, что причины моего ухода из клуба в целом, думаю, понятны — это некое изменение вектора развития клуба и иная система приоритетов. Но мне кажется, что нужно время, чтобы тщательнее проанализировать все это. Я недолго работал в «Крыльях Советов», всего один сезон, и когда приходил в клуб, ставились задачи в определенном направлении, а по прошествии сезона подходы начали несколько меняться. Это связано в основном со спортивной частью деятельности.

На самом деле, объективный ответ дадут результаты, по которым и правильнее всего оценивать работу клуба. И не сиюминутные, а на протяжении нескольких сезонов. Соотношение экономических возможностей со спортивными результатами — это та комбинация, по которой можно и нужно расценивать эффективность деятельности профессионального клуба. Важно также отчетливо понимать, что у «Крыльев» взят курс на существенное снижение бюджета.

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nikoladolgov
nikoladolgov
26 мая в 17:03
Так бы сразу и сказал - хочу больше денег, а мне не дают !
Ironigor
Ironigor
26 мая в 15:55, ред.
Важно также отчетливо понимать, что у «Крыльев» взят курс на существенное снижение бюджета.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259114/kalakuckiy-evgeniy-krylya-sovetov
А вот этот момент больше всего требует вопросов !!! И что дальше??? Команда выходит в РПЛ, где наоборот должен был бюджет клуба увеличен , а на самом деле понижен . Очень странно.
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