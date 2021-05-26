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Соболев: «Евро, ЧМ и ЛЧ — это такой трамплин для попадания в Европу»

26 мая 2021, 15:37

Нападающий сборной России и «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем желании уехать в Европу.

Цель — уехать в Европу? Мне кажется, многие русские ребята ставят такую задачу, но надо смотреть на многие факторы — свою игру, предложения, которые поступят. Поэтому сложно что-то говорить, никаких предложений нет. Как появится — тогда можно будет рассуждать дальше. Да, Евро, ЧМ и ЛЧ — это такой трамплин, шанс показать себя на европейской арене.

Ранее Александр Соболев рассказал о своём состоянии после небольшой травмы.

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26 мая Комментарии1
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:19
не выпустит тебя Черчесов
makkie
makkie ответ 1-я конная (раскрыть)
вчера в 11:13
Ахах, это ему вопрос журналисты задали!
STVA 1
STVA 1 ответ Caniggia (раскрыть)
26 мая в 19:17
Это присутствует и тут думаю что его этому научили ещё в детстве! Что говорить если этому учили ещё в 80-е того века((
Caniggia
Caniggia ответ STVA 1 (раскрыть)
26 мая в 19:09
Уверен, что уже не хуже, как минимум! Вот только бы ещё отучили его тренера от позорного дайверства.
STVA 1
STVA 1 ответ Caniggia (раскрыть)
26 мая в 17:33
Мое мнение что он не хуже рукоблуда))
1-я конная
1-я конная ответ makkie (раскрыть)
26 мая в 17:19
А ты вообще читал? Странно - об этом в первой же строке
Caniggia
Caniggia
26 мая в 16:35
Наивный российский дельфин думает, что своими нырками привлечёт к себе внимание в Европе! Там и своих ныряльщиков хватает.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ STVA 1 (раскрыть)
26 мая в 16:32
Выпустит на 15 минут на пару к Дзюбе в безуспешной попытке отыграться - так окно в Европу не пробьешь.
kqmx5v8rhacv
kqmx5v8rhacv
26 мая в 16:29
Зачем тебе трамплин, ты и так хорошо ныряешь!
berda2003
berda2003
26 мая в 16:23
откуда такая связь: как недофутболист рот откроет и пытается порассуждать, в ответ сразу хочется сказа: 56.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 мая в 16:06
Взлететь с помощью трамплина легче, чем приземлиться на грешную землю , можно плюхнуться так, что мама не горюй :
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 мая в 16:02
Пусть готовится к тому, что его выпустят тогда, когда команда будет лететь, или вообще не выпустят. Ну, или, когда все будет предрешено. Ходы Черчесова, это не шахматы и просчитываются на раз, два.
Все у него впереди и не с этим тренером, мягко сказать.
makkie
makkie ответ 1-я конная (раскрыть)
26 мая в 15:57
Где ты это увидел в интервью Соболева? о_О
1-я конная
1-я конная
26 мая в 15:49
О - он уже одной ногой в Европе, понятно )))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 мая в 15:45
Твоя цель на Евро,попасть в голову Дзюбе,про остальное забуть!
STVA 1
STVA 1
26 мая в 15:39
Тебе надо в сборной заиграть а это проблемно при усатом
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