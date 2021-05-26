Нападающий сборной России и «Спартака» рассказал о своем желании уехать в Европу.

Цель — уехать в Европу? Мне кажется, многие русские ребята ставят такую задачу, но надо смотреть на многие факторы — свою игру, предложения, которые поступят. Поэтому сложно что-то говорить, никаких предложений нет. Как появится — тогда можно будет рассуждать дальше. Да, Евро, ЧМ и ЛЧ — это такой трамплин, шанс показать себя на европейской арене.