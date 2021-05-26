Варга подтвердил, что Зобнин может перебраться в АПЛ

Шандор Варга, футбольный менеджер и директор восточно-европейского отделения компании Base Soccer, прокомментировал возможный переход полузащитника «Спартака» и сборной России в АПЛ .

Будут ли скауты следить за российскими игроками на Евро? Конечно! За таким крупным турниром будут следить в любом случае, а к российскому футболу внимание сейчас возрастает. Особенно после ЧМ -2018 — тогда мы с английским коллегами были в России почти целый месяц.