Варга подтвердил, что Зобнин может перебраться в АПЛ

Шандор Варга, футбольный менеджер и директор восточно-европейского отделения компании Base Soccer, прокомментировал возможный переход полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина в АПЛ.
Будут ли скауты следить за российскими игроками на Евро? Конечно! За таким крупным турниром будут следить в любом случае, а к российскому футболу внимание сейчас возрастает. Особенно после ЧМ-2018 — тогда мы с английским коллегами были в России почти целый месяц.
Что касается Зобнина, то тут надо понимать, что многие английские, да и вообще профессиональные клубы, порой следят за игроками годами. У меня в карьере было очень много таких примеров — два года «Милан» следил за Шевченко. Такая же история была с Ребровым и Лужным. В то время, конечно, было немного проще в плане переходов в топ-клубы Европы, потому что киевское «Динамо» всех обыгрывало в Лиге чемпионов. И то, что российские команды сейчас выступают в еврокубках не очень успешно, это не помогает ситуации. Вспомните, когда ЦСКА дважды обыграл мадридский «Реал» и Чалов забил красивый гол, у нас было где-то 10 предложений по Федору.
Удачи ему в сборной и дальнейшей карьере.
Всем здоровья.
Удачи ему в сборной и дальнейшей карьере.
Всем здоровья.