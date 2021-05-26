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Варга подтвердил, что Зобнин может перебраться в АПЛ

26 мая 2021, 15:41

Шандор Варга, футбольный менеджер и директор восточно-европейского отделения компании Base Soccer, прокомментировал возможный переход полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина в АПЛ.

Будут ли скауты следить за российскими игроками на Евро? Конечно! За таким крупным турниром будут следить в любом случае, а к российскому футболу внимание сейчас возрастает. Особенно после ЧМ-2018 — тогда мы с английским коллегами были в России почти целый месяц.

Что касается Зобнина, то тут надо понимать, что многие английские, да и вообще профессиональные клубы, порой следят за игроками годами. У меня в карьере было очень много таких примеров — два года «Милан» следил за Шевченко. Такая же история была с Ребровым и Лужным. В то время, конечно, было немного проще в плане переходов в топ-клубы Европы, потому что киевское «Динамо» всех обыгрывало в Лиге чемпионов. И то, что российские команды сейчас выступают в еврокубках не очень успешно, это не помогает ситуации. Вспомните, когда ЦСКА дважды обыграл мадридский «Реал» и Чалов забил красивый гол, у нас было где-то 10 предложений по Федору.

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26 мая Комментарии1
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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
26 мая в 21:07
Доброго Здоровья, Владимир!
Да разве же я против Италии, Германии или какой другой страны, я за то чтобы Роман не сидел на лавке в ожидании предоставившейся возможности выйти на поле, как Миранчук например. Но в Топ-клубы надо ещё сначала попасть.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
26 мая в 20:15
Я его никуда и не сватал. Он мне нравится как игрок давно, хоть за Спартак я и не болею. Ну а где он продолжит карьеру - так сам и решит. Нас в любом случае не спросят.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
26 мая в 18:08
Динамо К всех обыгрывало? Хорошо играли, только и всего. А сколько раз Динамо К выигрывало ЛЧ?
Ответь,г.Варга.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 мая в 18:02
Допускаю, что всё хорошее, что вы сказали о Романе, - правда. Только один вопрос: где команда из РПЛ, в которой он играет, и где клуб из АПЛ, в который его некоторые сватают ? Несопоставимые величины. Необходимо, кроме того, учитывать, что футболист из России должен быть на голову выше других претендентов на попадание в команду из Великобритании, а здесь и кроются проблемы для любого нашего игрока. В том числе и Романа.
berda2003
berda2003
26 мая в 17:36
вот так всегда: туда уедет зобнин, а оттуда приедет 35-летний негр (это фамилия).
quinn-se
quinn-se ответ LOpp (раскрыть)
26 мая в 17:34
Самим пока нужен, пусть за Спартак играет))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ stanichnik (раскрыть)
26 мая в 17:15
А что на Англии клин , клином сошелся...??? Есть.другие чемпионаты. Итальянский например, думаю он ему больше подходит.
LOpp
LOpp
26 мая в 16:57
буду очень рад, если Зобнин уедет в АПЛ
Alistar100
Alistar100
26 мая в 16:48
Я хоть и болельщик Спартака, но в АПЛ его не вижу(
stanichnik
stanichnik
26 мая в 16:17
Бегство Зобнина из Динамо в Спартак было обусловлено прежде всего его желанием стать призёром РПЛ и постоянно играть в Еврокубках. Теперь он не прочь сыграть в АПЛ, но резонно возникает вопрос, а о каком клубе идёт речь? В прессе не было ни малейшего намёка на интерес к Роману со стороны английских клубов не то, что из первой десятки, а вообще из Премьерлиги. Как бы с желанием переехать на туманный Альбион, осуществляя свою мечту играть в Европе, Зобнин не затерялся в клубах кочующих регулярно из высшего дивизиона в Чемпионшип и совсем не пропал из нашего поля зрения.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 мая в 16:11
Тот самый случай, когда футболист своим отношением к делу, поведением в поле и в не поля будет достоин представлять РПЛ за бугром. Во всяком случае хотелось бы, чтобы у него получилось, если чё.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
26 мая в 16:09
Так некого было. Давно уже это началось. Ну а Роме только - плюс, универсализм еще никому не помешал.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 мая в 15:55
Всё время не понимал почему его ставят играть не на свою позицию(
Leha-ha50
Leha-ha50
26 мая в 15:54
Зобнин - это трудяга. Очень полезный игрок , который в силу обстоятельств вынужден был играть не на своей позиции , где вполне сносно смотрелся. Парень вполне созрел для перехода в европейский клуб. На данный момент - это незаменимый человек в Спартаке. Парень и в отборе силен, поле видит великолепно, сам вполне может решить эпизод, может создать голевую ситуацию для партнеров. В сетях не пиарится, лишнего не болтает, приятный во всех отношениях футболист.
Удачи ему в сборной и дальнейшей карьере.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
26 мая в 15:52
Столько воды , а про Зобнина в конкретике ничего.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
26 мая в 15:48
В какой-нибудь Ньюкасл или Бернли разве что.
КЭТиК
КЭТиК
26 мая в 15:43
А может и в Чампионшип.
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