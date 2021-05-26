Заболотный: «Я зарядился от хейта после матча с Сербией»

Нападающий сборной России поделился мнением о давлении и критике в свой адрес.

Не скажу, что в «Сочи» не было давления. Всегда были разговоры, что это такой-сякой клуб. Опыт общения со специалистами и хейтерами прибавился. Сегодня хочется, чтобы побольше хейтили. Это только заряжает. Матч с Сербией — точка отправления. Именно после того хейта стал адекватно относиться. Зарядился зимой от этого. Поэтому это была отправная точка.

Есть мир футбола, а есть мир СМИ . В мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным. Я за год прибавил в завершении, так как много над этим работал.