Заболотный: «Я зарядился от хейта после матча с Сербией»

Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился мнением о давлении и критике в свой адрес.
Не скажу, что в «Сочи» не было давления. Всегда были разговоры, что это такой-сякой клуб. Опыт общения со специалистами и хейтерами прибавился. Сегодня хочется, чтобы побольше хейтили. Это только заряжает. Матч с Сербией — точка отправления. Именно после того хейта стал адекватно относиться. Зарядился зимой от этого. Поэтому это была отправная точка.
Есть мир футбола, а есть мир СМИ. В мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным. Я за год прибавил в завершении, так как много над этим работал.
Я уже игрок ЦСКА? Оставлю клубные дела на потом, готов говорить только о сборной.
Ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что преждевременно говорить о трансфере Заболотного в ЦСКА.
Да и пусть считает себя хоть пластилиновым!Лишь бы забивал!
Да и пусть считает себя хоть пластилиновым!Лишь бы забивал!
Рядом будет бегать деревянный Чалов.
Рядом будет бегать деревянный Чалов.