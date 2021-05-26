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Заболотный: «Я зарядился от хейта после матча с Сербией»

26 мая 2021, 14:56

Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился мнением о давлении и критике в свой адрес.

Не скажу, что в «Сочи» не было давления. Всегда были разговоры, что это такой-сякой клуб. Опыт общения со специалистами и хейтерами прибавился. Сегодня хочется, чтобы побольше хейтили. Это только заряжает. Матч с Сербией — точка отправления. Именно после того хейта стал адекватно относиться. Зарядился зимой от этого. Поэтому это была отправная точка.

Есть мир футбола, а есть мир СМИ. В мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным. Я за год прибавил в завершении, так как много над этим работал.

Я уже игрок ЦСКА? Оставлю клубные дела на потом, готов говорить только о сборной.

Ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что преждевременно говорить о трансфере Заболотного в ЦСКА.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:58
ещё не раз зарядишься !
Gahi
Gahi
26 мая в 17:57
Почему-то многие думали что Заболотный зарядился в противостоянии с манекеном, который так удачно преграждал ему путь к воротам. Так что, если Антон и впечатлит своей игрой на Евро, то в ней будет и малая толика успеха манекена. Удачи Заболотному и всей команде на Чемпионате Европы. 
STVA 1
STVA 1
26 мая в 15:58
Антохе и всей сборной удачи! Без неё нам никак!
Да и пусть считает себя хоть пластилиновым!Лишь бы забивал!
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
26 мая в 15:56
Деревянный Зе Болотный в цска - замечательно, не правда ли?)
Рядом будет бегать деревянный Чалов.
Caniggia
Caniggia
26 мая в 15:30
О чудо! Заряжается от потока словесного навоза, которым его обильно поливают. Талантище!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 мая в 15:20
Помоему всё наоборот, в футболе деревянный а в СМИ пластичный.
Бубнин
Бубнин
26 мая в 15:18
В удивительных СМИ-мирах каждое подключение Антона к хейт-зярядке добавляло ему пластичности, и он возвращался в футбольную реальность все менее деревянным.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 мая в 15:11
Как скажешь Антоша, перед матчем на чемпионате Европы обложим так, что любой боцман покраснеет. Лишь бы помогло)))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
26 мая в 15:11
Везет нашим игрокам, в АПЛ куда выше класс и хейта меньше, а наши поленья могут хоть после каждого матча заряжаться.
LOpp
LOpp
26 мая в 15:10
видимо не сильно зарядился
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