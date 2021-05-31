Леонардо: «ПСЖ очень доволен Почеттино»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо ответил на вопрос о положении главного тренера Маурисио Почеттино в клубе на фоне слухов о его возможном уходе в «Реал» или «Тоттенхэм».
У Почеттино двухлетний контракт с ПСЖ, и мы очень им довольны.
В прошедшем сезоне Лиги 1 парижане заняли второе место, Лигу чемпионов покинули на стадии 1/2 финала. Также ПСЖ выиграл Кубок и Суперкубок Франции.
Остапчук 67 из группы Эдуарда Стрельцова - 41051 очков.
Colchoneros из группы Константина Бескова - 40100 очков.
1bear из группы Федора Черенкова - 40066 очков.
Тогда как у вас 32882 очков.
Остапчук 67 из группы Эдуарда Стрельцова - 41051 очков.
Colchoneros из группы Константина Бескова - 40100 очков.
1bear из группы Федора Черенкова - 40066 очков.
Тогда как у вас 32882 очков.