ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2020/2021

Леонардо: «ПСЖ очень доволен Почеттино»

сегодня, 09:32

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо ответил на вопрос о положении главного тренера Маурисио Почеттино в клубе на фоне слухов о его возможном уходе в «Реал» или «Тоттенхэм».

У Почеттино двухлетний контракт с ПСЖ, и мы очень им довольны.

В прошедшем сезоне Лиги 1 парижане заняли второе место, Лигу чемпионов покинули на стадии 1/2 финала. Также ПСЖ выиграл Кубок и Суперкубок Франции.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
сегодня в 13:17
Чем это он доволен? Не знаю чем он кормит шейха, но думается мне, пока Леонардо не сгинет из ПСЖ, ничего путного не будет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 10:46, ред.
Всё ясно,спасибо!
David Young
David Young ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 09:54
Здравствуйте. Со второго места в финальную группу Льва Яшина проходят три пользователя с наибольшим количеством очков. В этом месяце ими являются:

Остапчук 67 из группы Эдуарда Стрельцова - 41051 очков.

Colchoneros из группы Константина Бескова - 40100 очков.

1bear из группы Федора Черенкова - 40066 очков.

Тогда как у вас 32882 очков.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:51, ред.
Всё верно ,Французский футбол вытащил на вершину Французского Олимпа Лилль,но Лига Чемпионов покажет насколько это было справедливо.желаю чтобы Лилдю достались-Бавария,Боруссия,Ювентус,Милан,Интер,Реал,Барселона,Атлетико,Челси,МС,МЮ,-короче эти и другие команды укажут Лиллю дверь на выход!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:37
Здравствуйте, а разве я не должен попасть в группу Яшина со второго места? В общем рейтинге я 13
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