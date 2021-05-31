Леонардо: «ПСЖ очень доволен Почеттино»

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сегодня, 09:32

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо ответил на вопрос о положении главного тренера в клубе на фоне слухов о его возможном уходе в «Реал» или «Тоттенхэм».

У Почеттино двухлетний контракт с ПСЖ , и мы очень им довольны.