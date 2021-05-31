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Зидан объяснил, почему решил покинуть «Реал»

сегодня, 09:11

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан написал открытое письмо болельщикам мадридского клуба, в котором объяснил свое решение уйти в отставку.

Я решил уйти и хочу должным образом объяснить причины. Я ухожу, но не говорю «прощайте», я не устал от тренерства. В мае 2018 года я ушел, потому что после двух с половиной лет, с таким количеством побед и трофеев, я почувствовал, что команде нужен новый подход, чтобы оставаться на самом высоком уровне.

Сейчас все по-другому. Я ухожу, потому что чувствую, что у клуба больше нет веры в меня, в которой я нуждаюсь, и поддержки, чтобы построить что-то в средней или долгосрочной перспективе.

Я понимаю футбол и знаком с требованиями такого клуба, как «Реал». Я знаю, что, когда не выигрываешь, нужно уходить.

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Все комментарии
xien_8686
xien_8686
сегодня в 13:01
Зизу в Терек переходит чемпионом РПЛ хочет стать.
xien_8686
xien_8686
сегодня в 12:58
Зина от.позора сбежал как Перец не купил трофей.а ещё кто то говорит Челси не честно взял кубок.теперь Лафа закончилась.
sv_1969
sv_1969 ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 12:52
Зато: после двух с половиной лет, с таким количеством побед и трофеев,
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259834/zidan-zinedin-real
sv_1969
sv_1969 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 12:51
Какие МС и Бавария!!???
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:16
Опять через год-два вернется в Реал.
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 12:13
Реал не может даже выйти в финал после внедрения ВАР. Делайте выводы сами.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 11:31
Теперь в МС, ПСЖ или Баварию
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 11:28
Зидан правильно сделал, если всё действительно так.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 11:27, ред.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 11:14
    В родной африканский Париж просто потянуло лысого, теперь в ПСЖ!
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    сегодня в 10:58
    Причина проста и банальна. Перес хочет трофеи, а Зидан их ему дать не может.

    Elliada
    Elliada
    сегодня в 10:42
    Посидит без работы, а потом снова вернется
    112910415
    112910415
    сегодня в 10:36
    итак, нет поддержки, это основное
    beefs
    beefs
    сегодня в 09:50
    ну что же, Реал все равно Ре5ал...
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 09:33
    Думаю дело в разногласиях с Пересом, а именно в трансферной политике. Чтобы уговорить Зидана во второй раз возглавить Реал, Перес наобещал Зидану золотые горы и полный карт-бланш по трансферам, а теперь сдал заднюю, мол пандемия, кризис, реконструкция Бернабеу, денег нет на крупные трансферы и т.д. А Зидан прекрасно понимает, что с этим составом уже ничего не выиграть, и дальше будет только хуже. Так что Зизу вполне можно понять, любой адекватный тренер на его месте поступил бы так же.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 09:24
    Всему есть объяснение...
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