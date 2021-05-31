Зидан объяснил, почему решил покинуть «Реал»

Бывший главный тренер «Реала» написал открытое письмо болельщикам мадридского клуба, в котором объяснил свое решение уйти в отставку.

Я решил уйти и хочу должным образом объяснить причины. Я ухожу, но не говорю «прощайте», я не устал от тренерства. В мае 2018 года я ушел, потому что после двух с половиной лет, с таким количеством побед и трофеев, я почувствовал, что команде нужен новый подход, чтобы оставаться на самом высоком уровне.

Сейчас все по-другому. Я ухожу, потому что чувствую, что у клуба больше нет веры в меня, в которой я нуждаюсь, и поддержки, чтобы построить что-то в средней или долгосрочной перспективе.

Я понимаю футбол и знаком с требованиями такого клуба, как «Реал». Я знаю, что, когда не выигрываешь, нужно уходить.