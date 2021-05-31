Бензема — о перепалке с Жиру: «Что сказано, то сказано. Уже виделись с ним»

Нападающий «Реала» ответил на вопрос о своих высказываниях о партнере по сборной Франции . В прошлом году Бензема на вопрос о сравнениях с игроком «Челси» сказал: «Давайте не путать „Формулу-1“ с картингом. „Формула-1“ – это я». После чего Жиру ответил на это: «Я — картинг? Ну, тогда я — чемпион мира по картингу».

Мы уже виделись с Жиру в полуфинале ЛЧ с «Челси», ничего особенного. Мы спокойно общались минут пять.

Что сказано, то сказано, вот и все. Самое важное – помочь сборной Франции.