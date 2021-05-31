ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2020/2021

Бензема — о перепалке с Жиру: «Что сказано, то сказано. Уже виделись с ним»

сегодня, 08:31

Нападающий «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос о своих высказываниях о партнере по сборной Франции Оливье Жиру. В прошлом году Бензема на вопрос о сравнениях с игроком «Челси» сказал: «Давайте не путать „Формулу-1“ с картингом. „Формула-1“ – это я». После чего Жиру ответил на это: «Я — картинг? Ну, тогда я — чемпион мира по картингу».

Мы уже виделись с Жиру в полуфинале ЛЧ с «Челси», ничего особенного. Мы спокойно общались минут пять.

Что сказано, то сказано, вот и все. Самое важное – помочь сборной Франции.

Все новости
Эриксен: «Уход Конте стал настоящей неожиданностью»
Сегодня, 14:45 Комментарии2
«Я не предсказываю будущее». Облак — о дальнейшей карьере
Сегодня, 13:42 Комментарии3
Левандовски: «Думал, никто и близко не подойдёт к рекорду Мюллера»
Сегодня, 10:49 Комментарии4
Леонардо: «ПСЖ очень доволен Почеттино»
Сегодня, 09:32 Комментарии5
Кунде заявил, что собирается покинуть «Севилью»
Сегодня, 09:25 Комментарии1
Агент: «Франссон действительно интересен российским клубам»
Сегодня, 09:20 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:34
проехали, жизнь продолжается
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:58
Хоть туд до абсурда не доводят, как с расизмом.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 08:56
В каждой стране должен быть свой Дзюба. Во Франции - это Бензема.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:42
Феррари там Мбаппе,а эти два картинга
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:36
Они уже забыли!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:33
также и помирятся
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100