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ПСЖ может перехватить Вейналдума у «Барселоны»

05 июня 2021, 08:25

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум сообщил, что покинет «Ливерпуль» летом на правах свободного агента.

Главным претендентом на футболиста является «Барселона». Каталонский клуб ждёт ответа от хавбека в ближайшее время. «Сине-гранатовые» готовы предложить игроку контракт до 2024 года, а также организовать медобследование в Нидерландах.

Однако ПСЖ надеется перехватить Вейналдума у «Барселоны». Парижане предлагают полузащитнику более выгодный контракт и большую зарплату. Теперь решение остаётся за футболистом.

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Van Vanovich
Van Vanovich
05 июня в 09:11
Вини, нужно помочь Барсе, подняться из руин!!!
sihafazatron
sihafazatron
05 июня в 08:43
Псж зарплату побольше предложит
Брулин
Брулин
05 июня в 08:34
Барселона и только она!
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