ПСЖ может перехватить Вейналдума у «Барселоны»

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05 июня 2021, 08:25

Полузащитник сообщил, что покинет «Ливерпуль» летом на правах свободного агента.

Главным претендентом на футболиста является «Барселона». Каталонский клуб ждёт ответа от хавбека в ближайшее время. «Сине-гранатовые» готовы предложить игроку контракт до 2024 года, а также организовать медобследование в Нидерландах.