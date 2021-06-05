ПСЖ может перехватить Вейналдума у «Барселоны»

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум сообщил, что покинет «Ливерпуль» летом на правах свободного агента.
Главным претендентом на футболиста является «Барселона». Каталонский клуб ждёт ответа от хавбека в ближайшее время. «Сине-гранатовые» готовы предложить игроку контракт до 2024 года, а также организовать медобследование в Нидерландах.
Однако ПСЖ надеется перехватить Вейналдума у «Барселоны». Парижане предлагают полузащитнику более выгодный контракт и большую зарплату. Теперь решение остаётся за футболистом.