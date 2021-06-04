«Бавария» не собирается покупать Сауля

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04 июня 2021, 23:53

Полузащитник «Атлетико» не перейдет в «Баварию». Ранее появлялась информация, что мюнхенский клуб подпишет 26-летнего испанского хавбека за 80 миллионов евро.

Журналист Bild Тоби Альтшаффль опровергает эту информацию. Он сообщает, что Сауль не входит в список целей «Баварии».

Тоби отмечает, что «Бавария» не сможет потратить столько денег в данный момент. Помимо прочего, мюнхенцы ищут правого защитника и вингера.

Также недавно сообщалось, что Сауль может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».