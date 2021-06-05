Консейсау продлил контракт с «Порту»

Пресс-служба «Порту» сообщает, что главный тренер команды Сержиу Консейсау продлил контракт с клубом.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.
𝓐 𝓱𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓬𝓸𝓷𝓽𝓲𝓷𝓾𝓪...— FC Porto (@FCPorto) June 5, 2021
🔵⚪FC Porto e Sérgio Conceição renovam contrato#FCPorto #ComoNósUmDeNós pic.twitter.com/UT84q4XLg1
Ранее ходили слухи, что на наставника претендует «Зенит».
Ставка "1-й тайм - Хозяева выиграют и обе команды забьют" подразумевает только первый тайм, т.е обе должны были забить, при этом хозяева выиграть первый тайм
Ставка "1-й тайм - Хозяева выиграют и обе команды забьют" подразумевает только первый тайм, т.е обе должны были забить, при этом хозяева выиграть первый тайм
Ставка "Хозяева выиграют первый тайм обе команды забьют" подразумевает только первый тайм или матч в целом? На моей ставке хозяева выиграли 1 тайм 1-0, матч завершился 1-1.
Ставка "Хозяева выиграют первый тайм обе команды забьют" подразумевает только первый тайм или матч в целом? На моей ставке хозяева выиграли 1 тайм 1-0, матч завершился 1-1.