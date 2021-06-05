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Консейсау продлил контракт с «Порту»

05 июня 2021, 12:09

Пресс-служба «Порту» сообщает, что главный тренер команды Сержиу Консейсау продлил контракт с клубом.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.

Ранее ходили слухи, что на наставника претендует «Зенит».

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Все комментарии
jobss
jobss ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
05 июня в 12:55, ред.
Добрый день!
Ставка "1-й тайм - Хозяева выиграют и обе команды забьют" подразумевает только первый тайм, т.е обе должны были забить, при этом хозяева выиграть первый тайм
Сварожич
Сварожич
05 июня в 12:50
Наверное правильное решение
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июня в 12:36, ред.
Добрый день! Осваиваю новые ставки, и мне не очень понятно, поясните пожалуйста.
Ставка "Хозяева выиграют первый тайм обе команды забьют" подразумевает только первый тайм или матч в целом? На моей ставке хозяева выиграли 1 тайм 1-0, матч завершился 1-1.
beefs
beefs
05 июня в 12:13
это нормальный ход...
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