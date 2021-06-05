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Серхио Рамос покинет «Реал»

05 июня 2021, 08:54

Защитник Серхио Рамос не принял предложение «Реала» по новому контракту.

Как сообщается, руководство мадридского клуба не будет изменять условия соглашения, которое было предложено капитану команды. «Сливочные» настаивают на однолетнем контракте с сокращением заработной платы игрока на 10%. Рамос хочет получить двухлетнюю сделку.

В «Реале» считают, что защитник покинет клуб этим летом на правах свободного агента. Футболист не согласился на условия, которые были предложены руководством.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:42
правда ли это ?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ A.S.A (раскрыть)
05 июня в 21:37
Тем более когда у клуба кризис и за пандемии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ A.S.A (раскрыть)
05 июня в 21:34
Ну Мессии и теряет намного больше.Извини меня ,когда твой гонорар сокращают на 250 лямов за 4 года это существенные потери.А кто то отказывается потерять пару лямов.Он говорил что готов играть за бесплатно ,хотя бы чу чуть надо соответствовать своим словам
David Young
David Young
05 июня в 20:54
К этому давно всё шло. Что же, так тому и быть.
A.S.A
A.S.A ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
05 июня в 14:12
Вы болельщик Реала, и вам наверное виднее что да как, но я думаю не стоит сравнивать З/п Месси с какими либо другими футболистами.
Hamman
Hamman
05 июня в 13:18
Навряд ли камнем преткновения является понижение зарплаты. Заработать на багет с икрой он сможет при желании. Благо желающих его подписать долго искать не придется. Здесь больше желание самого Рамоса не уходить из команды ставшей ему домом.
Надеюсь вся эта возня вокруг его контракта окажется не более чем домыслы журналюг и вскоре стороны придут к взаимному согласию по контракту. Капитан должен остаться!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ A.S.A (раскрыть)
05 июня в 13:17
Если он лидер команды ,пусть идёт на понижение ЗП ,как это сделал к примеру Месси
амурец
амурец
05 июня в 12:31
плохая новость один из лучших защитников и настоящий капитан
A.S.A
A.S.A
05 июня в 12:10
Не смотря на возраст, Рамос все еще остается топовым защитником, который приносит пользу не только в защите, но и в атаке! А помимо всего еще и имеет огромный авторитет в раздевалке, так что Перес своими принципами потеряет не только отличного игрока, но и лидера команды (хотя когда его это останавливало Рауль, Кас, Рон тому живой пример)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
05 июня в 12:00
В чем проблема однолетнего контракта? Вон как Модрич, отыграй сезон хорошо, тебе предложат вновь контракт.
Incredulous
Incredulous
05 июня в 11:04
Как-то странно, что о такой новости первой сообщает газета Mundodeportivo, являющееся ручным изданием Барселоны. По логике вещей о такой новости должна первой сообщать Marca.
Ironigor
Ironigor
05 июня в 10:49
Как-то я вообще не верю в эту историю !!!
Источник, - "Бабка Клава с третьего подъезда"!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июня в 10:44
Уйдёт в другой топ клуб где заплатят больше!
oFANATo
oFANATo
05 июня в 10:17
Как бы потом Пересу не пожалеть об уходе Рамоса....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июня в 10:02
Печальная новость, жаль, очень жаль.
Шуnя771
Шуnя771
05 июня в 09:55
Перес хочет сэкономить на одном из немногих стержней команды сливочных?

И стоимость оптимизации 10%%!

И где ещё за такую сумму можно приобрести "проходной двор" в защите, лишиться эффективного нападающего при исполнении стандартов (в том числе и угловых), да и пенальти пробивал не худшим образом...

Шеф Реала блефует, Рамос останется на своих условиях.
NOVA
NOVA
05 июня в 09:33
эх жаль, мог бы еще поиграть сезончик!! почему Реал не может предложить Рамосу контракт 1+1? хотя я думаю Серега не хочет понижение зп!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 июня в 09:11
ПСЖ предложит нужные условия. А для Реала в нынешнем состоянии - действительно потеря.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июня в 09:05
У каждого плута свои расчёты...
sihafazatron
sihafazatron
05 июня в 08:56
Это большая потеря для реала
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