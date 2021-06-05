Серхио Рамос покинет «Реал»

Защитник Серхио Рамос не принял предложение «Реала» по новому контракту.
Как сообщается, руководство мадридского клуба не будет изменять условия соглашения, которое было предложено капитану команды. «Сливочные» настаивают на однолетнем контракте с сокращением заработной платы игрока на 10%. Рамос хочет получить двухлетнюю сделку.
В «Реале» считают, что защитник покинет клуб этим летом на правах свободного агента. Футболист не согласился на условия, которые были предложены руководством.
И стоимость оптимизации 10%%!
И где ещё за такую сумму можно приобрести "проходной двор" в защите, лишиться эффективного нападающего при исполнении стандартов (в том числе и угловых), да и пенальти пробивал не худшим образом...
Шеф Реала блефует, Рамос останется на своих условиях.
И стоимость оптимизации 10%%!
И где ещё за такую сумму можно приобрести "проходной двор" в защите, лишиться эффективного нападающего при исполнении стандартов (в том числе и угловых), да и пенальти пробивал не худшим образом...
Шеф Реала блефует, Рамос останется на своих условиях.