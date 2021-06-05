Серхио Рамос покинет «Реал»

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05 июня 2021, 08:54

Защитник не принял предложение «Реала» по новому контракту.

Как сообщается, руководство мадридского клуба не будет изменять условия соглашения, которое было предложено капитану команды. «Сливочные» настаивают на однолетнем контракте с сокращением заработной платы игрока на 10%. Рамос хочет получить двухлетнюю сделку.

В «Реале» считают, что защитник покинет клуб этим летом на правах свободного агента. Футболист не согласился на условия, которые были предложены руководством.