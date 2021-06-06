Защитник «Тоттенхэма» считает, что в уходе Моуриньо виноваты игроки команды

Защитник «Тоттенхэма» Мэтт Доэрти высказался о решении клуба уволить главного тренера Жозе Моуриньо.
Он был в клубе всего 18 месяцев. Если бы три или четыре года, это мог бы быть другой разговор, но мы просто не добились необходимых результатов для него.
Тренер всегда теряет свою работу, но как игроки, мы были единственными на поле, и мы не смогли добиться для него результатов, что было обидно, потому что он один из лучших тренеров в истории.
Напомним, что Моуриньо покинул «Тоттенхэм» в апреле этого года. Уже в начале мая было объявлено, что португальский тренер возглавит «Рому».
Всем здоровья.
Всем здоровья.