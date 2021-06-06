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Защитник «Тоттенхэма» считает, что в уходе Моуриньо виноваты игроки команды

вчера, 15:59

Защитник «Тоттенхэма» Мэтт Доэрти высказался о решении клуба уволить главного тренера Жозе Моуриньо.

Он был в клубе всего 18 месяцев. Если бы три или четыре года, это мог бы быть другой разговор, но мы просто не добились необходимых результатов для него.

Тренер всегда теряет свою работу, но как игроки, мы были единственными на поле, и мы не смогли добиться для него результатов, что было обидно, потому что он один из лучших тренеров в истории.

Напомним, что Моуриньо покинул «Тоттенхэм» в апреле этого года. Уже в начале мая было объявлено, что португальский тренер возглавит «Рому».

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Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:32
Что это было?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:09
Шпорам надо состав усиливать в первую очередь. Нет стабильности в игре. Могут у кого угодно выиграть, но и проиграть могут всем. АПЛ - это сильная лига, тут любая расслабленность приводит к потере очков. Усилий Кейна и Сона явно было недостаточно, а если кто то из них выпадал из-за травм , то дела шли совсем плохо. Жозе - хороший тренер , но не господь бог, без солидного материала ни он, ни кто то другой результата не добьются. Пора бы шпорам серьезно поработать над трансферами, иначе удачи не видать.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:07
Да сам физрук виноват...
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