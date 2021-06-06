Защитник «Тоттенхэма» считает, что в уходе Моуриньо виноваты игроки команды

Защитник «Тоттенхэма» высказался о решении клуба уволить главного тренера .

Он был в клубе всего 18 месяцев. Если бы три или четыре года, это мог бы быть другой разговор, но мы просто не добились необходимых результатов для него.

Тренер всегда теряет свою работу, но как игроки, мы были единственными на поле, и мы не смогли добиться для него результатов, что было обидно, потому что он один из лучших тренеров в истории.