Президент «Интера» объяснил, почему Конте покинул клуб

Президент «Интера» Стивен Чжан объяснил, почему покинул пост главного тренера миланской команды.

Пандемия создала огромные финансовые трудности. В сезоне-2019/20 убытки крупных европейских клубов, включая «Интер», достигли почти 2 миллиардов евро. Все эти факторы заставили нас пересмотреть наши планы и искать новые ресурсы в другом месте. Было много слухов и предположений, которые не были правдой, но мы не могли отрицать их каждый день.

В январе «Интер» очень четко определился с необходимостью перемен. Мы оценили все варианты и выбрали тот, который лучше всего соответствовал нашей финансовой стратегии клуба на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Предложения о покупке клуба никогда не поступало, мы искали что-то другое. Сейчас наша задача — восстановить финансовое равновесие путем снижения зарплат, иначе мы никогда не смогли бы найти новых инвесторов.

С первого момента, как мы пришли в «Интер», мы думали, что Конте будет лучшим тренером для нашего проекта, и два года назад нам наконец удалось привести его в стан «нерадзурри». Я по-прежнему убежден, что Конте — тренер-победитель, и именно поэтому мы так много вложили в него и команду за последние два года.

Пандемия уже сильно ударила по нашим доходам прошлым летом, но мы продолжали работать с ним, сосредоточившись на сезоне, который, как мы были уверены, сможем выиграть. Это было правильное решение. Но сейчас цена пандемии настолько велика, что мы не можем не пересмотреть ситуацию и не попытаться сократить расходы. Очевидно, что это также влияет на нашу трансферную стратегию.

Наши различные точки зрения на эту ситуацию привели нас к расставанию. То, что не было принципиальным для него, было принципиальным для клуба. И наоборот. Конте — отличный тренер, но как президент я должен думать о прочности этого клуба.