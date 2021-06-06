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Президент «Интера» объяснил, почему Конте покинул клуб

вчера, 10:32

Президент «Интера» Стивен Чжан объяснил, почему Антонио Конте покинул пост главного тренера миланской команды.

Пандемия создала огромные финансовые трудности. В сезоне-2019/20 убытки крупных европейских клубов, включая «Интер», достигли почти 2 миллиардов евро. Все эти факторы заставили нас пересмотреть наши планы и искать новые ресурсы в другом месте. Было много слухов и предположений, которые не были правдой, но мы не могли отрицать их каждый день.

В январе «Интер» очень четко определился с необходимостью перемен. Мы оценили все варианты и выбрали тот, который лучше всего соответствовал нашей финансовой стратегии клуба на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Предложения о покупке клуба никогда не поступало, мы искали что-то другое. Сейчас наша задача — восстановить финансовое равновесие путем снижения зарплат, иначе мы никогда не смогли бы найти новых инвесторов.

С первого момента, как мы пришли в «Интер», мы думали, что Конте будет лучшим тренером для нашего проекта, и два года назад нам наконец удалось привести его в стан «нерадзурри». Я по-прежнему убежден, что Конте — тренер-победитель, и именно поэтому мы так много вложили в него и команду за последние два года.

Пандемия уже сильно ударила по нашим доходам прошлым летом, но мы продолжали работать с ним, сосредоточившись на сезоне, который, как мы были уверены, сможем выиграть. Это было правильное решение. Но сейчас цена пандемии настолько велика, что мы не можем не пересмотреть ситуацию и не попытаться сократить расходы. Очевидно, что это также влияет на нашу трансферную стратегию.

Наши различные точки зрения на эту ситуацию привели нас к расставанию. То, что не было принципиальным для него, было принципиальным для клуба. И наоборот. Конте — отличный тренер, но как президент я должен думать о прочности этого клуба.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 14:29
Конте - кризис-менеджер: пришел - увидел - победил... и сразу ушел!
Бет Террор
Бет Террор
вчера в 17:09
Целое сочинение выдал!у нас куда проще:не договорились!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:36
Не сошлись в интересах
gen.v3trov
gen.v3trov
вчера в 15:12
Любому тренеру важно вовремя уйти. Поэтому Конет правильно сделал, что ушел именно сейчас. В команде сейчас будет происходить не понятно что, половина состава покинет команду, естественно это не устраивает тренера, который ставит перед собой цели на победу. Это непростой период и роль тренера в нем очень незавидная и неблагодарная. Конте очень много сделал для Интера и он заслужил чтобы период его тренерства остался в памяти болельщиков как светлый период
ladrINTER
ladrINTER
вчера в 15:09
Потому что скоро все воочию увидят, что из себя представляет этот клуб без поддержки админресурса.
Борислaв
Борислaв
вчера в 14:56
Все дело даже не в финансах, сколько в разногласиях
112910415
112910415
вчера в 14:54
дефицит финансов и расхождение в приоритетах ...
это и так было ясно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:52
И так было понятно, что виной всему стала финансовая составляющая.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:06
На высоте успеха конечно нужно было дать ему доиграть в Лиге Чемпионов, чтобы попытался подтвердить свой статус топ-тренера. Но снова перестройка.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:43
Интер под руководством Конте провел отличный сезон, взяв чемпионство после долгого перерыва. Но пандемия внесла свои коррективы в дальнейшие планы команды. Конте вынужден был уйти. Очень интересно , как проявит себя команда в следующем сезоне??? Смогут ли ввязаться в борьбу за скудетто??? Только время расставит все точки над "и".
Ждем новый сезон, там и увидим на сколько концепция руководства сработает???
Всем здоровья.
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
вчера в 11:43
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 11:40
    Денег у Интера на тренера не хватило.
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 11:28
    Конте нигде дольше 2-3 лет не задерживается. Не уволили б сейчас, так к концу сезона он бы заскандалил и ушел в привычном стиле.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 11:22
    А может просто поднять зарплату ?
    particular
    particular
    вчера в 10:57, ред.
    Оптимизация, конечно, сокращает расходы, но иногда она заводит в тупик...
    Ресурсы нужны, но на заработки в Суперлигу ссы@ливо...
    berda2003
    berda2003
    вчера в 10:50
    почему, как президент клуба - обязательно пиз...обол...
    скажи правду - денег жалко...
    кстати, в России есть хороший тренер - мусает - быстро интер переведёт на дно - главное дёшево!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 10:45
    Не сошлись во взглядах по вопросам монетизации...)
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 10:37
    Не сошлись во взглядах,как обычно!
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