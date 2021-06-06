Зинченко: «Жизнь на проигрыше в финале Лиги чемпионов не заканчивается»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины поделился эмоциями после проигранного финала Лиги чемпионов в матче с «Челси» (0:1).

Чувствую себя хорошо, атмосфера в сборной хорошая. У меня было всего несколько дней передохнуть, но в основном время ушло на дорогу. Чувствую, что в плане физических кондиций ничего не растерял.

Жизнь на проигрыше в финале Лиги чемпионов не заканчивается. Всегда есть новые цели. У нас собран замечательный коллектив в сборной, который меня реанимировал.

Увидим ли еще веселого Зинченко? Конечно. Куда он денется!