Зинченко: «Жизнь на проигрыше в финале Лиги чемпионов не заканчивается»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после проигранного финала Лиги чемпионов в матче с «Челси» (0:1).
Чувствую себя хорошо, атмосфера в сборной хорошая. У меня было всего несколько дней передохнуть, но в основном время ушло на дорогу. Чувствую, что в плане физических кондиций ничего не растерял.
Жизнь на проигрыше в финале Лиги чемпионов не заканчивается. Всегда есть новые цели. У нас собран замечательный коллектив в сборной, который меня реанимировал.
Увидим ли еще веселого Зинченко? Конечно. Куда он денется!
По мнению агента Дмитрия Селюка, именно Зинченко стал одним из виновников поражения в финале Лиги чемпионов 2020/21.