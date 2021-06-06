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Зинченко: «Жизнь на проигрыше в финале Лиги чемпионов не заканчивается»

вчера, 09:37

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после проигранного финала Лиги чемпионов в матче с «Челси» (0:1).

Чувствую себя хорошо, атмосфера в сборной хорошая. У меня было всего несколько дней передохнуть, но в основном время ушло на дорогу. Чувствую, что в плане физических кондиций ничего не растерял.

Жизнь на проигрыше в финале Лиги чемпионов не заканчивается. Всегда есть новые цели. У нас собран замечательный коллектив в сборной, который меня реанимировал.

Увидим ли еще веселого Зинченко? Конечно. Куда он денется!

По мнению агента Дмитрия Селюка, именно Зинченко стал одним из виновников поражения в финале Лиги чемпионов 2020/21.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:18
коллектив провёл жёсткую реанимацию
Палыч82
Палыч82 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 01:19
Там скорее быстрая ходьба,)
abramjan
abramjan
вчера в 15:47
Конечно не заканчивается,тебя ещё ждут проигрыши на евро )
hаrut
hаrut
вчера в 15:02
Ну такое бывает со многими игроками
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:08
Ходят слухи, что Зинченко до сих пор бежит за Каем Хаверцом.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:56
Эта заноза будет сидеть в твоём теле и голове до конца жизни. Не карьеры, а жизни. И никакими следующими успехами тебе, Александр, не удастся вытащить её.
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:45
Сколько же им попыток надо?) Имеют два равноценных состава, лучших в мире, а толку нет)
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
вчера в 11:44
Это правильно. Нужно всегда быть на позитиве
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:38
Второго шанса может и не быть!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:27
Цель, наверное, старая осталась - взять Лигу Чемпионов с МС в следующей попытке.
ОПС
ОПС
вчера в 10:20
Если бы на проигрышах заканчивалась жизнь, то некому бы было играть.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 10:20
посмотрим, что покажет наша сборная в группе. На чемпионате надо выходить в четвертьфинал. Про клуб Зинченко надо забыть
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:00
Зинченко прописался в МС.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:00
Действительно, чего переживать то...
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 09:53
Это вообще ерунда по сравнению с тем, что после смены тренера придётся опять в Уфу ехать, меняя английскую жизнь на российскую провинциальную, и зарплату в фунтах на рубли. Там уже улыбающегося Зинченко мы вряд ли увидим.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:46
Хватит ныть и плакать, будь мужиком товарищ зинченко.
Cat01
Cat01
вчера в 09:39
Будут впереди победы
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