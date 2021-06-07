ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. ФНЛ 2021/2022

«СКА-Хабаровск» продлил контракт с Никифоровым

сегодня, 09:52

«СКА-Хабаровск» продлил контракт с полузащитником Владиславом Никифоровым, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Прежний контракт действовал до 30 июня этого года.

Новое соглашение рассчитано на один год.

Ранее «СКА-Хабаровск» также продлил контракт с главным тренером Сергеем Юраном.

Все новости
ОфициальноИдову заключил полноценный контракт с «Химками»
Сегодня, 16:13 Комментарии5
СлухиТилеманс и «Лестер» ведут переговоры по новому контракту
Сегодня, 15:33 Комментарии2
Официально«Боря с нами!» «Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом
Сегодня, 15:11 Комментарии16
Слухи«Верона» продлит контракт с Велозу до 2022 года
Сегодня, 14:15 Комментарии2
ОфициальноКристиан Фукс перешел в ФК «Шарлотт»
Сегодня, 12:03 Комментарии2
СлухиПесегов покидает «Ротор»
Сегодня, 11:08 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дoбрыня
Дoбрыня
сегодня в 11:36
Все правильно сделали
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:56
Под занавес карьеры и СКА сойдёт.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100