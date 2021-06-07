«СКА-Хабаровск» продлил контракт с Никифоровым

«СКА-Хабаровск» продлил контракт с полузащитником Владиславом Никифоровым, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Прежний контракт действовал до 30 июня этого года.
Новое соглашение рассчитано на один год.
🔥 «СКА-ХАБАРОВСК» ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ С ВЛАДИСЛАВОМ НИКИФОРОВЫМ— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) June 7, 2021
Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» продлил контракт с Владиславом Никифоровым. Новое соглашение рассчитано на год.
💪🏻 Этот сезон станет для Владислава пятнадцатым в составе родной команды (380 матчей, 21 гол)❤💙 pic.twitter.com/tipaV3n92A
Ранее «СКА-Хабаровск» также продлил контракт с главным тренером Сергеем Юраном.