«СКА-Хабаровск» продлил контракт с Никифоровым

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сегодня, 09:52

« СКА -Хабаровск» продлил контракт с полузащитником , об этом сообщает пресс-служба клуба.

Прежний контракт действовал до 30 июня этого года.

Новое соглашение рассчитано на один год.

🔥 « СКА -ХАБАРОВСК» ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ С ВЛАДИСЛАВОМ НИКИФОРОВЫМ



Футбольный клуб « СКА -Хабаровск» продлил контракт с Владиславом Никифоровым. Новое соглашение рассчитано на год.



💪🏻 Этот сезон станет для Владислава пятнадцатым в составе родной команды (380 матчей, 21 гол)❤💙 pic.twitter.com/tipaV3n92A — ФК « СКА -Хабаровск» (@fcska) June 7, 2021