«Фиорентина» хочет снизить зарплату Рибери. Франк готов остаться в клубе

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери хочет остаться в команде.
Журналист Николо Шира сообщает, что клуб ведет переговоры с 38-летним французом о продлении контракта до 2022 года. Президент «фиалок» Рокко Коммиссо хочет снизить зарплату Рибери с 4 до 2 млн евро за сезон.
Отмечается, что окончательное решение Рибери примет на следующей неделе.
В минувшем сезоне Франк сыграл в 29 матчах Серии А, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.
Ранее появлялась информация, что Рибери может продолжить карьеру в «Лацио».