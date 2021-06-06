«Фиорентина» хочет снизить зарплату Рибери. Франк готов остаться в клубе

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вчера, 11:15

Полузащитник «Фиорентины» хочет остаться в команде.

Журналист Николо Шира сообщает, что клуб ведет переговоры с 38-летним французом о продлении контракта до 2022 года. Президент «фиалок» Рокко Коммиссо хочет снизить зарплату Рибери с 4 до 2 млн евро за сезон.

Отмечается, что окончательное решение Рибери примет на следующей неделе.

В минувшем сезоне Франк сыграл в 29 матчах Серии А, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.

Ранее появлялась информация, что Рибери может продолжить карьеру в «Лацио».