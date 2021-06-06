ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2020/2021

«Фиорентина» хочет снизить зарплату Рибери. Франк готов остаться в клубе

вчера, 11:15

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери хочет остаться в команде.

Журналист Николо Шира сообщает, что клуб ведет переговоры с 38-летним французом о продлении контракта до 2022 года. Президент «фиалок» Рокко Коммиссо хочет снизить зарплату Рибери с 4 до 2 млн евро за сезон.

Отмечается, что окончательное решение Рибери примет на следующей неделе.

В минувшем сезоне Франк сыграл в 29 матчах Серии А, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.

Ранее появлялась информация, что Рибери может продолжить карьеру в «Лацио».

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Все комментарии
idres
idres
вчера в 14:53
Франк уже не тот, что раньше
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:47
Франк просто мужчина и профессионал в своём деле !!! Удачи тебе Франк во всём !!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:41
В два раза меньше - это перебор.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:06
2 млн Евро на дороге не валяются. Глупо не соглашаться.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 12:00
У умных людей мысли сходятся:
Брулин
Брулин
вчера в 11:43
Рибери на все готов пойти ради того чтобы играть рядом с кокориным
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:35
Если Рибери снизят, значит Кокорину прибавят???
beefs
beefs
вчера в 11:34
в его положении замечательное предложение...
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:25
может и надо согласиться
ОПС
ОПС
вчера в 11:19
От добра добра не ищут. Возраст не тот.
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