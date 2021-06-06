Жирков покидает «Зенит», Дзагоев, Глушаков и Лунёв – свободные агенты. 102 неприкаянных игрока из РПЛ

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вчера, 20:00

А «Сочи» может потерять целую футбольную команду.

Плохо, что через три недели у 102 игроков РПЛ заканчиваются контракты с нынешними клубами, а определенности в большинстве случаев нет. А зимой таких примеров было почти полторы сотни! Кто-то, как Антон Заболотный, сменил команду – вернулся в ЦСКА , но свободных агентов на рынке набралось 20 % ото всех футболистов чемпионата.

Нездоровая ситуация в разгар трансферного окна, но сочетается со свежими новостями. Набирают россиян, которым потом не хотят повторять их предыдущие контракты. С легионерами тоже не угадывают, не ликвидные. В чемпионате достаточно ветеранов, с ними переговоры идут сложно, как у Чорлуки и «Локомотива», что вроде как завершит карьеру.

Похожих историй много, а игроки – видные. Например, жена Жиркова уже попрощалась с Санкт-Петербургом, заявила, что в город приедут в гости, а сейчас готовы к переменам. Юрий может завершить карьеру, но уже получил ряд предложений от клубов РПЛ .

Вратари

Андрей Лунёв («Зенит»)

Семак, заполучив летом Дюпина или Сафонова, точно даст отмашку не продлевать контракт с Лунёвым. Но показательно, что за месяц до истечения соглашения ни Андрей, ни Михаил Кержаков не получили новые контракты. Так «Зенит» относится к основным голкиперам этого сезона – не видит в них перспективы, отрыто вербуют Дюпина, хотя тому уже 33 года.

Резерв: М. Кержаков («Зенит»), Джанаев («Сочи»), Коченков («Локомотив»).

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

Владислав Игнатьев, судя по подписанию «Локомотивом» Ненахова, покинет московский клуб. Но также пока не было официального подтверждения, что Ганчаренко рассчитывает на Сергея Петрова. У крайнего защитника были травмы, подписали Смольникова и Чернова, вот переговоры и затянулись. Хотя здесь мало смысла в прощании, как и в случае Паршивлюка и «Динамо».

Миха Мевля («Сочи»)

Как «Сочи» собирается играть в Лиге Конференций, если менее чем за месяц может потерять полтора десятка игроков? Понятно ведь, что таким защитникам, как Мевля, в статусе свободного агента многие предложат контракт, причем не только в России. Это невыгодно – дожидаться окончания сезона, и лишь затем начинать предметные переговоры. Мевля хорошо отыграл, с ним, как с тем же Мартыновичем в «Краснодаре», надо продлевать контракт.

Максим Беляев («Арсенал»)

Анхель может уйти из «Ахмата» свободным агентом, Новосельцев – из «Сочи», но выделим историю Максима Беляева. Бывший защитник «Локомотива» давно в клубе – с 2016-го года, но возникли проблемы на переговорах. Пишут, что Беляев хочет получать на 50 % больше – 4.5 миллиона рублей в месяц. Неплохо как для футболиста середняка с заходом в зону стыковых матчей. Но есть лимит, игрока такого класса с паспортом найти непросто.

Юрий Жирков («Зенит»)

«Ростов» думает, предлагать ли длительный контракт Алесами – норвежец сыграл нормально, но без сказочного дебюта. Набиуллин и Йокич могут стать свободными агентами, но на позиции слева в обороне в центре внимания Жирков. «Зенит» решил не устраивать ему красивого чемпионского прощания – и это странно, ведь надо было проводить Юрия с подбрасыванием в воздух и аплодисментами фанатов. Зато теперь Жирков может выбирать. Есть клубы, где не помешает.

Резерв: Маргасов («Сочи»), Игнатьев («Локомотив»), Паршивлюк («Динамо»), Зотов («Рубин»), Козлов («Ростов»), Уциев («Ахмат»), К. Комбаров («Арсенал»), Анхель («Ахмат»), Мартынович («Краснодар»), Новосельцев («Сочи»), Страндберг («Урал»), Васин ( ЦСКА ), Алесами («Ростов»), Набиуллин («Сочи»), Йокич («Уфа»).

Полузащитники

Роман Нойштедтер («Динамо»)

Еще год назад говорили, что Роман может отправиться обратно в Турцию. После этого сезона вероятность лишь выросла, ведь 33-летний ветеран допускал ошибки. Как и Каборе, может оказаться свободным агентом. И это не будет потерей для «Динамо», поскольку лучше давать время молодым игрокам, которые могут прибавить и вернуть клуб в Европу.

Кристиан Нобоа («Сочи»)

За три недели до завершения контракта одному из лучших игроков прошлого сезона не принесли на блюдечке новое соглашение хотя бы на год. Возможно, представители Нобоа обнаглели и требуют каких-то невероятных условий? Не исключаем обе версии, но для Федотова и «Сочи» огромный минус, что нет своевременного оглашения о новой сделке с лидером команды, которая представит РПЛ в Европе. Особенно на фоне шуток Нобоа о возвращении в «Зенит».

Денис Глушаков («Химки»)

У Глушакова было краткосрочное соглашение с «Химками». Команда выступила хорошо, Денис – неплохо, но его заявления о возвращении в сборную можно оценивать с иронией. Хавбек всегда немножко себя переоценивал, и хотя игрок качественный, ему скорее светит контракт с «Нижним Новгородом», если там появится известный по чемпионскому стадиону спонсор, чем возвращение в «Спартак».

Алан Дзагоев ( ЦСКА )

Очень жаль, что трудовой дисциплины и здоровья не хватило, чтобы Дзагоев реализовал свой талант. Девять лет назад он был звездой первого матча Евро-2012, спустя столько сезонов добился успеха с ЦСКА , но не стал лидером на поле. хотя возраст обязывает, а класс присутствует. Виной всему травмы, которые выбивают Алана морально. Контракт у него жесткий, выгодный клубу, там прописаны условия о травмах. Но не будет ли Дзагоеву лучше сменить обстановку?

Артур Юсупов («Сочи»)

Еще один герой сезона, как и Нобоа – весной Артур смотрелся замечательно, был также важен для «Сочи», как Кузяев оказался для «Зенита». В сборную ветеран, как Далер, не попал, но мог рассчитывать на новый контракт, о котором пока официально не сообщали. Странный все-таки клуб получился в Сочи. Такое ощущение, что многие пришли под честное слово и переживали, как бы все не закончилось по сценарию усопших команд в регионах. Юсупов, скорее всего, останется, но затянули с решением.

Резерв: Исмаэль («Ахмат»), Цаллагов («Сочи»), Костадинов («Арсенал»), Могилевец («Химки»), Ткачев («Арсенал»), Каборе («Динамо»), Камболов («Краснодар»), К. Кангва («Арсенал»), Жоаозиньо («Сочи»).

Нападающие

Эдер («Локомотив»)

Берг уезжает, Ари и Луценко тоже становятся свободными агентами, но акцент на Эдере. Зачем было вообще продолжать с ним сотрудничество? Даже если португалец получил продление контракта автоматически, стоило поискать клуб для аренды или продажи, ведь на поле рослый форвард не показал ничего, а место занимал. Николич ошибся, как и менеджеры «Локомотива». Эдеру точно не стоит предлагать новый контракт. Если «Динамо» оставит Грулева, то смысла в продлении португальца меньше, чем в новом контракте 37-летнего Погребняка и «Урала».

Резерв: Погребняк («Урал»), Берг и Ари («Краснодар»), Грулев («Динамо»), Луценко («Арсенал»).