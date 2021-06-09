«СКА-Хабаровск» подписал игрока «Урала» Галимова

Полузащитник «Урала» пополнил состав « СКА -Хабаровск» на правах аренды. Об этом сообщил генеральный директор хабаровского клуба Алексей Кандалинцев.

Буквально сегодня объявим ещё одного новичка. Арендуем у футбольного клуба «Урал» полузащитника Александра Галимова — «лимитчика». Прошлый сезон он провёл в «Енисее». Забил за красноярскую команду три мяча, два из которых — самарским «Крыльям».