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«СКА-Хабаровск» подписал игрока «Урала» Галимова

сегодня, 10:07

Полузащитник «Урала» Александр Галимов пополнил состав «СКА-Хабаровск» на правах аренды. Об этом сообщил генеральный директор хабаровского клуба Алексей Кандалинцев.

Буквально сегодня объявим ещё одного новичка. Арендуем у футбольного клуба «Урал» полузащитника Александра Галимова — «лимитчика». Прошлый сезон он провёл в «Енисее». Забил за красноярскую команду три мяча, два из которых — самарским «Крыльям».

Больше новостей о новых контрактах будет ближе к завершению сборов, тренерский штаб должен проверить потенциальных новичков в деле. Есть группа футболистов, которых мы хотим видеть в команде, но заманить хорошего футболиста на Дальний Восток по-прежнему нелегко. Не всегда финансовая стабильность «СКА-Хабаровск» перевешивает нашу отдалённость.

Ранее стало известно, что «СКА-Хабаровск» продлил контракт с полузащитником Владиславом Никифоровым.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:43
Пошёл шляться по арендам.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:26
Удачи в новом клубе....
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