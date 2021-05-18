Пресс-служба ЦСКА попрощалась с нападающим Саломоном Рондоном.
Московский клуб не стал продлевать аренду форварда. Рондон возвращается в китайский клуб «Далянь Ифан».
Рондон сыграл за ЦСКА 13 матчей, в которых забил 4 гола.
Саломон Рондон покинул #ЦСКА в связи с истечением срока аренды.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 18, 2021
Желаем @salorondon23 успехов в дальнейшей карьере!https://t.co/Oqr5EMzu81 pic.twitter.com/0MKS4gWw35
Так себе усиление получилось, в дерби со Спартаком вообще бегал вхолостую на сухом пайке.
Ну ничего, сейчас Рондона Краснодар заберёт )))
Так себе усиление получилось, в дерби со Спартаком вообще бегал вхолостую на сухом пайке.
Ну ничего, сейчас Рондона Краснодар заберёт )))
Ну, и не страшно.
Ушел по сути холостой патрон!.
Ну, и не страшно.
Ушел по сути холостой патрон!.