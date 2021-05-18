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Рондон покинул ЦСКА

18 мая 2021, 13:27

Пресс-служба ЦСКА попрощалась с нападающим Саломоном Рондоном.

Московский клуб не стал продлевать аренду форварда. Рондон возвращается в китайский клуб «Далянь Ифан».

Рондон сыграл за ЦСКА 13 матчей, в которых забил 4 гола.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
18 мая в 21:08, ред.
В Рондоне чувствовалось что-то "ненашенское", не российское. И если, посмотрев на того же Чалова, можно было с уверенностью сказать, что он - продукт российского футбола, то о Рондоне этого не скажешь. Лично мне будет его не хватать.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
18 мая в 18:07
    particular
    particular
    18 мая в 16:33
    Ещё один "авось", который продолжил ряд необоснованных приобретений...
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    18 мая в 14:48
    Не прижился Саломон,не в то время попал..(
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ Честный Зритель (раскрыть)
    18 мая в 14:36
    На счет так себе усиление, только время покажет. Точно так же если Рондон продолжит свою карьеру в Краснодаре.( как поговаривают слухи)
    Roger Young
    Roger Young
    18 мая в 14:28, ред.
    Недолго счастье длилось. Зря, учитывая, что Рондон неплохо себя показал и замен на целую скамейку тоже нет.
    Честный Зритель
    Честный Зритель
    18 мая в 14:21
    Не понимаю радости болел цска ..вместо Рондона пришел Зеболотный ...ну так себе усиление))
    Prichal
    Prichal ответ swed27 (раскрыть)
    18 мая в 14:12
    Кони и без Соболева по полю только валяются.
    Тарасовские мечты
    Тарасовские мечты
    18 мая в 14:07
    Только время зря потерял в середняке.
    makkie
    makkie
    18 мая в 14:06
    Зачем брали, спрашивается?
    Так себе усиление получилось, в дерби со Спартаком вообще бегал вхолостую на сухом пайке.

    Ну ничего, сейчас Рондона Краснодар заберёт )))
    swed27
    swed27
    18 мая в 14:05
    Коням нужен более молодой и перспективный форвард. Соболев как вариант
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 мая в 13:58
    Это отличная новость.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    18 мая в 13:52
    Ну и слава богу!
    sv_1969
    sv_1969
    18 мая в 13:49
    Картошкин его к Быкам устроит
    ОПС
    ОПС
    18 мая в 13:47
    Ушел Рондон...
    Ну, и не страшно.
    Ушел по сути холостой патрон!.
    ermak6848
    ermak6848
    18 мая в 13:44
    mr. Рондон - вернулся в Лондо'н...
    Ironigor
    Ironigor
    18 мая в 13:28
    Что и ожидалось. Ничего страшного, Удачи!!!
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