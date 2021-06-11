Махатадзе перешёл из «Ростова» в «Ротор»

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сегодня, 10:00

Пресс-служба «Ротора» объявила о трансфере полузащитника «Ростова» .

Хавбек начинал заниматься футболом в команде «Квадро». В 2013 году перешел в академию «Локомотива», привлекался в юношеские сборные России и стал бронзовым призером чемпионата Европы U-17 в 2015-м. За основной состав «железнодорожников» дебютировал в 2016 году. Играл за «Рубин» и « СКА -Хабаровск». В феврале 2021 года полузащитник стал игроком «Ростова». Провел в весенней части РПЛ за ростовский клуб 10 матчей, в которых забил 1 гол.

Вчера «Ротор» объявил о подписании ещё четырёх футболистов.

