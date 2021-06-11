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Махатадзе перешёл из «Ростова» в «Ротор»

сегодня, 10:00

Пресс-служба «Ротора» объявила о трансфере полузащитника «Ростова» Георгия Махатадзе.

Хавбек начинал заниматься футболом в команде «Квадро». В 2013 году перешел в академию «Локомотива», привлекался в юношеские сборные России и стал бронзовым призером чемпионата Европы U-17 в 2015-м. За основной состав «железнодорожников» дебютировал в 2016 году. Играл за «Рубин» и «СКА-Хабаровск». В феврале 2021 года полузащитник стал игроком «Ростова». Провел в весенней части РПЛ за ростовский клуб 10 матчей, в которых забил 1 гол.

Вчера «Ротор» объявил о подписании ещё четырёх футболистов.

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Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
сегодня в 10:02
Еще один бегунок по командам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:02
Ротор укрепляется не по-детски...
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