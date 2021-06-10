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«Ростов» объявил о выкупе прав на Али Соу

сегодня, 15:34

Пресс-служба «Ростова» объявила о выкупе прав на нападающего Али Соу.

«Ростов» воспользовался опцией выкупа нападающего. Али присоединился к команде зимой. Во второй части сезона Соу провел 12 матчей за наш клуб и забил три мяча. Новый контракт с нападающим действует до 2025-го.

За полгода выступлений в «Ростове» трансферная стоимость Соу выросла на 1 млн евро.

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Все комментарии
drive45
drive45
сегодня в 16:54, ред.
Есть что показать футболисту, очень неплохие физичесеие данные, хорошая техника владения мячом но самое главное, поставленный удар. Желаем ему удачной и результатианое игры в составе ФК Ростов.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:43
Весной парень был хорош. Удачи ему в Ростове.
David Young
David Young
сегодня в 16:17
Это правильное решение со стороны Ростова.

Али Соу сумел за очень короткое время доказать свою мастеровитость и полезность.

Футболист обладает весьма высоким уровнем для РПЛ. Также он хорошо понимает что от него хотят на поле.

Он довольно молод, так что в четырёхлетнем контракте нет ничего удивительного.

Высоки шансы того что Соу сможет прогрессировать как футболист и сможет играть ещё лучше.

Пока он явно является очень удачным приобретением Ростова, посмотрим как он будет играть дальше, от себя надеюсь что он продолжит вносить атакующую яркость в РПЛ, а также продолжит рушить несправедливый стереотип о якобы бесполезных африканских легионерах.
STVA 1
STVA 1 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 16:06
Они официально не могли объявлять раньше! Удачи ему в Ростове! И Валере)!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:00
Вот и ладненько!
beefs
beefs
сегодня в 16:00
футболист ко двору, удачи...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:43
Ростову Удачи с Соу !!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 15:40, ред.
Так ТО только вчера открылось в Европе, а сейчас соблюдают формальность)
Аксинья
Аксинья
сегодня в 15:39
Так его еще две недели назад за 3 ляма выкупили - долго до Соккера новости идут ))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 15:37
Соу ещё месяц назад купили. Жду от него хорошей игры и побольше голов
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