«Ростов» объявил о выкупе прав на Али Соу

Пресс-служба «Ростова» объявила о выкупе прав на нападающего Али Соу.
«Ростов» воспользовался опцией выкупа нападающего. Али присоединился к команде зимой. Во второй части сезона Соу провел 12 матчей за наш клуб и забил три мяча. Новый контракт с нападающим действует до 2025-го.
За полгода выступлений в «Ростове» трансферная стоимость Соу выросла на 1 млн евро.
Али Соу сумел за очень короткое время доказать свою мастеровитость и полезность.
Футболист обладает весьма высоким уровнем для РПЛ. Также он хорошо понимает что от него хотят на поле.
Он довольно молод, так что в четырёхлетнем контракте нет ничего удивительного.
Высоки шансы того что Соу сможет прогрессировать как футболист и сможет играть ещё лучше.
Пока он явно является очень удачным приобретением Ростова, посмотрим как он будет играть дальше, от себя надеюсь что он продолжит вносить атакующую яркость в РПЛ, а также продолжит рушить несправедливый стереотип о якобы бесполезных африканских легионерах.
Али Соу сумел за очень короткое время доказать свою мастеровитость и полезность.
Футболист обладает весьма высоким уровнем для РПЛ. Также он хорошо понимает что от него хотят на поле.
Он довольно молод, так что в четырёхлетнем контракте нет ничего удивительного.
Высоки шансы того что Соу сможет прогрессировать как футболист и сможет играть ещё лучше.
Пока он явно является очень удачным приобретением Ростова, посмотрим как он будет играть дальше, от себя надеюсь что он продолжит вносить атакующую яркость в РПЛ, а также продолжит рушить несправедливый стереотип о якобы бесполезных африканских легионерах.