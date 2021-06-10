«Ростов» объявил о выкупе прав на Али Соу

Канте — очевидный претендент на «Золотой мяч». Нголо может стать недосягаемым по итогам Евро-2020 И улыбка тут совсем ни при чем.

Россия в погоне за эмоциями из 2008-го и 2018-го. Дзюба и Черчесов хотят доказать, что правда в победах Не откажемся от еще одного полуфинала. Или на худой конец четвертьфинала.

От стильной «Фиорентины» до ужасной «Перуджи». Лучшие и худшие формы в истории Серии А Давайте вспомним самые культовые формы Серии А за последнее время.