«Ростов» выкупил у «Зенита» Прохина и отдал игрока в аренду «Сочи»

«Зенит» и «Ростов» договорились о трансфере защитника Данилы Прохина.
За петербургским клубом остается приоритетное право обратного выкупа футболиста.
Сезон-2021/22 защитник проведет в «Сочи» на правах аренды.
Данила Прохин продолжит карьеру в Ростове-на-Дону.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) June 5, 2021
Футбольные клубы «Зенит» и «Ростов» договорились о переходе защитника, соглашение оставляет за сине-бело-голубыми право приоритетного выкупа футболиста.
Детали: https://t.co/v5TaB7t87N
Недавно Прохин забил первый гол в РПЛ.
И овцы целы и волки сыты и пастуху вечная память))
И овцы целы и волки сыты и пастуху вечная память))
Их клевали за прямое сотрудничество - теперь ребята решили действовать через посредников (Ростов). При этом забрали у Ростова Чистякова в придачу.
Кабальные условия какие-то! Эх, Валера...
Их клевали за прямое сотрудничество - теперь ребята решили действовать через посредников (Ростов). При этом забрали у Ростова Чистякова в придачу.
Кабальные условия какие-то! Эх, Валера...
Всё-таки и Сочи здесь присутствуют.
А по большому счёту кому какое дело, выкупил Ростов игрока, а куда он его денет это его проблемы.
Лишь бы остались довольны друг другом...
Всё-таки и Сочи здесь присутствуют.
А по большому счёту кому какое дело, выкупил Ростов игрока, а куда он его денет это его проблемы.
Лишь бы остались довольны друг другом...