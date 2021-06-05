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«Ростов» выкупил у «Зенита» Прохина и отдал игрока в аренду «Сочи»

05 июня 2021, 10:26

«Зенит» и «Ростов» договорились о трансфере защитника Данилы Прохина.

За петербургским клубом остается приоритетное право обратного выкупа футболиста.

Сезон-2021/22 защитник проведет в «Сочи» на правах аренды.

Недавно Прохин забил первый гол в РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:44
любопытнейшая схема !
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 02:02
Скорее всего из за того что Зенит на 2 года отдавал в аренду то Ростову уступили хорошо в цене вот так и получилось
Аксинья
Аксинья
05 июня в 18:09, ред.
На самом же деле тут все весьма просто...Зенит отдал Прохина в аренду Сочи на два сезона и значит он должен отыграть еще один сезон. Зениту нужно было сбить стоимость по Чистякову и поэтому Прохина также включили в эту сделку. В итоге Чистяков продается в Зенит за три ляма евро с копейками, Прохин заключает полноценный контракт с Ростовом на пять лет, но этот сезон он будет играть в Сочи на правах аренды...На том и порешили.
И овцы целы и волки сыты и пастуху вечная память))
Свeтозар
Свeтозар
05 июня в 13:09
Интересно договорились...
makkie
makkie
05 июня в 11:50
Многоходовочка от Зенита и Сочи.

Их клевали за прямое сотрудничество - теперь ребята решили действовать через посредников (Ростов). При этом забрали у Ростова Чистякова в придачу.
Кабальные условия какие-то! Эх, Валера...
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июня в 11:46
Что то уж больно хитроумная комбинация какая то.
sv_1969
sv_1969
05 июня в 11:31
В Сочах проблемы и это очевидно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июня в 11:28
Как-бы теперь Ростов не записали очередной филиал Зенита.
Всё-таки и Сочи здесь присутствуют.
А по большому счёту кому какое дело, выкупил Ростов игрока, а куда он его денет это его проблемы.
Лишь бы остались довольны друг другом...
particular
particular
05 июня в 10:59
Игрок так нужен, что даже отдать не жалко... Со стороны видится так, а как на самом деле, - знают только избранные в клубах...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
05 июня в 10:46
Опять мутные схемы от Зенита!
Шуnя771
Шуnя771 ответ beefs (раскрыть)
05 июня в 10:34
Может просто бизнес и "ничего личного"?
beefs
beefs
05 июня в 10:28
интересно карьера в Ростове , а продолжит карьеру в Сочи...
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