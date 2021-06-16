В «Ростове» прокомментировали информацию о дисквалификации Обухова

Руководитель пресс-службы «Ростова» Денис Штанько дал комментарий по информации о дисквалификации нападающего команды на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

На сегодняшний день «Ростов» не получил никакие документы от ФИФА или РФС , касательно дисквалификации Обухова. Соответственно, об этом узнаём из СМИ . Как только получим юридическое подтверждение информации, тогда рассмотрим и сможем подробно прокомментировать. В настоящее время никаких бумаг по дисквалификации Обухова у нас не было.