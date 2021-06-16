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В «Ростове» прокомментировали информацию о дисквалификации Обухова

16 июня 2021, 21:40

Руководитель пресс-службы «Ростова» Денис Штанько дал комментарий по информации о дисквалификации нападающего команды Владимира Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

На сегодняшний день «Ростов» не получил никакие документы от ФИФА или РФС, касательно дисквалификации Обухова. Соответственно, об этом узнаём из СМИ. Как только получим юридическое подтверждение информации, тогда рассмотрим и сможем подробно прокомментировать. В настоящее время никаких бумаг по дисквалификации Обухова у нас не было.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 22:46
Дело времени ,будут...
beefs
beefs
16 июня в 22:42
получите, не переживайте, за ними не заржавеет....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июня в 22:34
Может ещё обойдётся!
Трезвый повар
Трезвый повар
16 июня в 21:42
Как можно дисквалифицировать игрока за действия 8 летней давности? Почему все эти годы ничего не делали?
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