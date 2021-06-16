УЕФА дисквалифицировал Арнаутовича. Он оскорблял игроков Северной Македонии

Пресс-служба УЕФА объявила, что полузащитник сборной Австрии Марко Арнаутович дисквалифицирован на один матч Евро-2020 за оскорбления в сторону игроков сборной Северной Македонии.
После забитого гола форвард кричал, что «может купить всю Северную Македонию», а также оскорблял футболистов сборной соперника, которые имеют албанские корни. Арнаутович пропустит матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 против сборной Нидерландов.
Ему походу в Китае зарплату в "северных македониях" платят....коль орёт об этом на каждом углу....
Не самое приятное зрелище...видеть как он после забитого гола весь слюнями изошёл....
Ему походу в Китае зарплату в "северных македониях" платят....коль орёт об этом на каждом углу....
Не самое приятное зрелище...видеть как он после забитого гола весь слюнями изошёл....