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УЕФА дисквалифицировал Арнаутовича. Он оскорблял игроков Северной Македонии

16 июня 2021, 15:43
АвстрияЛоготип футбольный клуб Австрия3 : 1Логотип футбольный клуб Северная МакедонияСеверная МакедонияМатч завершен

Пресс-служба УЕФА объявила, что полузащитник сборной Австрии Марко Арнаутович дисквалифицирован на один матч Евро-2020 за оскорбления в сторону игроков сборной Северной Македонии.

После забитого гола форвард кричал, что «может купить всю Северную Македонию», а также оскорблял футболистов сборной соперника, которые имеют албанские корни. Арнаутович пропустит матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 против сборной Нидерландов.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июня в 00:59, ред.
Наверное где то очень уважаемый чел......коль его все по имени отчеству называют...

Ему походу в Китае зарплату в "северных македониях" платят....коль орёт об этом на каждом углу....

Не самое приятное зрелище...видеть как он после забитого гола весь слюнями изошёл....
stanichnik
stanichnik
16 июня в 22:26, ред.
ФК Динамо Москва усиленно работает на трансферном рынке в поисках результативного центр-форварда и, как вариант, рассматривает кандидатуру австрийца Марко Арнаутовича. Футбольные скауты ведущие наблюдения за футболистом, отмечают его крайне неуравновешенное поведение, как на футбольном поле во время матчей, так и в быту, за что неоднократно подвергался штрафам со стороны руководства команд в которых он играл за нарушение спортивного режима и ссоры с одноклубниками. Кроме того имел многочисленные конфликты с полицией и привлекался за административные правонарушения. Последняя его выходка в матче с Северной Македонией на ЧЕ-2020 должна послужить предостережением для Динамо от возможных проблем в случае заключения с ним контракта и поискать для себя форварда помоложе, а главное посдержанее и повоспитаннее.
valt134
valt134
16 июня в 21:58
В Краснодаре он не нужен. Ну разве что Динамики подсуетятся.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 июня в 17:11
Он ваще без балды !
bashnat013
bashnat013
16 июня в 17:04, ред.
Жалко Арнаутовича мелко мыслит надо было про НАТО кричать
1bear
1bear
16 июня в 16:41
могли бы и серьёзней наказать
SHMEL
SHMEL
16 июня в 16:25
Странный парень Арнаутович.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 июня в 15:58
А президентом Карпат, кто займётся? За "******* москалей"?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
16 июня в 15:56
За "любил твою албанскую мамочку" один матч, это ещё легко отделался
PoliMoli
PoliMoli
16 июня в 15:56
Арнаутович кричал, что хочет отс.с.ть у всех футболистов албанскими корнями и что готов заплатить за это!!!
УЕСКА
УЕСКА
16 июня в 15:52
Некрасиво себя повел Арнаутович. УЕФА по делу его наказала.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ КЭТиК (раскрыть)
16 июня в 15:48
Согласен. За такое поведение надо жестче наказывать.
КЭТиК
КЭТиК
16 июня в 15:45
Можно вообще до конца турнира отстранить такого.
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