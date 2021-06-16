УЕФА дисквалифицировал Арнаутовича. Он оскорблял игроков Северной Македонии

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16 июня 2021, 15:43

Пресс-служба УЕФА объявила, что полузащитник сборной Австрии дисквалифицирован на один матч Евро-2020 за оскорбления в сторону игроков сборной Северной Македонии.

После забитого гола форвард кричал, что «может купить всю Северную Македонию», а также оскорблял футболистов сборной соперника, которые имеют албанские корни. Арнаутович пропустит матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 против сборной Нидерландов.