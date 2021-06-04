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Федотов — об отстранении Васильева: «Остался ещё Казарцев»

04 июня 2021, 16:06

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал информацию о пожизненном отстранении от работы в Российской Премьер-Лиге судьи Станислава Васильева.

Васильева пожизненно отстранят от судейства. То, что он сделал в матче «Ахмат» — «Ротор» — это предвзятость чистой воды, где судья влиял на расположение «Ротора» в турнирной таблице. Скорее всего, ведётся внутреннее расследование, по итогам которого Васильева отстранят, как и Вилкова. «Ротор» в РПЛ не остался, так что отстранением всё и закончится. Если бы «Ротор» остался в РПЛ, думаю, это было бы большой проблемой для Васильева в плане чего-то большего.

Хачатурянц наводит порядок. Он чётко попадает в мою концепцию тех судей, которых я говорил отстранять, убирать в ФНЛ, ПФЛ. Остался ещё Казарцев. Но, думаю, музыке недолго осталось играть. Следующим отстранят Казарцева. Лапочкин тоже закончил, но это дело идёт от УЕФА. В следующем сезоне мы увидим что-то новое со стороны судейства. Если они не возьмутся за голову, всё может дойти до уголовного дела. Но судьи, которые остались, — не дураки, они хотят работать, зарабатывать деньги. Немного голову поправят и пойдут работать. Жду, что возможные ошибки будут носить только локальный характер: недобежал, закрыли, перекрыли. Новый руководитель VAR Кирилл Верхолетов — ответственный молодой человек, под крылом Хачатурянца он будет выполнять свою работу более чем достойно.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:14
пусть Хачатурянц подробно объяснит
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ Liverpoolets (раскрыть)
04 июня в 21:04
100· процентов кандидаты, при чем первый наинаглейший тип, похлеще Казарцева.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
04 июня в 21:02
Чтобы такой беспредел остановить, нужно парочку судей посадить по закону. Если кто то думает, что это сложно, то ошибается.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
04 июня в 20:58
Досфистелся сфистун. Отдыхай, Привет с Грозного!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
04 июня в 19:59
А Москалева и Левников, которые подарили Спартаку 5 очков надо было наградить. Вот она справедливость и логика от КБ
Liverpoolets
Liverpoolets
04 июня в 19:24
А Безбородов и Кукуян???
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 июня в 18:37
"...Теперь предвзятости будет меньше, остальные задумаются, а стоит ли кому либо подсвистывать..."
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Согласен, предвзятости будет меньше, т.к. цена за "подсвистывание" возрастёт в РАЗЫ и не каждому будет по карману.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 июня в 17:00
А ведь Ганчаренко предупреждал!
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июня в 16:51
Санкции по отношению к Вилкову и Васильеву напрашивались давно. Ошибки , причем грубейшие , прощались на протяжении нескольких лет : пожурят, на пару матчей отстранят и опять в поле "собирать урожай" ошибок. Теперь предвзятости будет меньше, остальные задумаются, а стоит ли кому либо подсвистывать. Ну и над единой трактовкой однотипных эпизодов надо еще поработать. Будем надеяться, что в плане судейства чемпионат пройдет с меньшим количеством результативных ошибок.
Всем здоровья.
ДСА
ДСА
04 июня в 16:26
Судьи всё учтут и будут подсуживать более изощренно.
makkie
makkie
04 июня в 16:23
Казарцева нужно было гнать еще после матча Спартак-Сочи, где он откровенно "убил" Спартак на последних минутах.
1bear
1bear
04 июня в 16:15
кто-то заплатил,кто-то нет,вот и скандалы...
а так все продаются и покупаются - всё дело в цене.....
я есть грут
я есть грут
04 июня в 16:13
это не поможет
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