Федотов — об отстранении Васильева: «Остался ещё Казарцев»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал информацию о пожизненном отстранении от работы в Российской Премьер-Лиге судьи Станислава Васильева.

Васильева пожизненно отстранят от судейства. То, что он сделал в матче «Ахмат» — «Ротор» — это предвзятость чистой воды, где судья влиял на расположение «Ротора» в турнирной таблице. Скорее всего, ведётся внутреннее расследование, по итогам которого Васильева отстранят, как и Вилкова. «Ротор» в РПЛ не остался, так что отстранением всё и закончится. Если бы «Ротор» остался в РПЛ , думаю, это было бы большой проблемой для Васильева в плане чего-то большего.