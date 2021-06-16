ФИФА дисквалифицировала игрока «Ростова» на 6 месяцев за применение допинга

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16 июня 2021, 20:21

ФИФА дисквалифицировала нападающего «Ростова» на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

В начале марта этого года в отношении Обухова были возбуждены дисциплинарные дела, связанные с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году.

« ФИФА дисквалифицировала Обухова на шесть месяцев, 4 июня „Ростов“ расторг с ним контракт», — сказал источник.

Срок действия дисквалификации начинается 4 июня.