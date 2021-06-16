ФИФА дисквалифицировала игрока «Ростова» на 6 месяцев за применение допинга

ФИФА дисквалифицировала нападающего «Ростова» Владимира Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.
В начале марта этого года в отношении Обухова были возбуждены дисциплинарные дела, связанные с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году.
«ФИФА дисквалифицировала Обухова на шесть месяцев, 4 июня „Ростов“ расторг с ним контракт», — сказал источник.
Срок действия дисквалификации начинается 4 июня.
В 2013 году Обухов был игроком совсем другой команды. Если уж прикалываешься над клубом и игроком то хотя бы не так толсто
В 2013 году Обухов был игроком совсем другой команды. Если уж прикалываешься над клубом и игроком то хотя бы не так толсто