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ФИФА дисквалифицировала игрока «Ростова» на 6 месяцев за применение допинга

16 июня 2021, 20:21

ФИФА дисквалифицировала нападающего «Ростова» Владимира Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

В начале марта этого года в отношении Обухова были возбуждены дисциплинарные дела, связанные с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году.

«ФИФА дисквалифицировала Обухова на шесть месяцев, 4 июня „Ростов“ расторг с ним контракт», — сказал источник.

Срок действия дисквалификации начинается 4 июня.

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В «Ростове» прокомментировали информацию о дисквалификации Обухова
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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
16 июня в 23:24
Валера - держись!!! Это всё происки загнивающего Запада!
Хиромант
Хиромант
16 июня в 23:09
Интересно, кому же это Ростов дорогу перешёл, что на него всех собак спустили???
spartach091
spartach091 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 июня в 22:43
Это Обама все сделал
Timur132
Timur132 ответ Zenit_84 (раскрыть)
16 июня в 21:46, ред.
В современном спорте назначение наказания ещё не значит доказанность обвинения. Российскую сборную подвергли наказанию дважды, и ни разу не предъявили прямых доказательств в применении допинга.
zsb1961
zsb1961
16 июня в 21:40
Опять репрессии задним числом!
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июня в 21:37, ред.
Сухой факт . А где подробности , где доказательства??? Полгода ??? Это ничто!!! Похоже , лишь за подозрение парня наказали, причем - чисто символически.
Baggio R.
Baggio R. ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
16 июня в 21:34
Скорее, невежество. Советую разобраться и наконец понять разницу между этими понятиями.
Zenit_84
Zenit_84
16 июня в 21:32
И стоило его употреблять?
True Story
True Story
16 июня в 21:27
    Аксинья
    Аксинья
    16 июня в 21:23
    Нет худа без добра, как игрок Обухов абсолютно нулевый, а тут появился шикарная возможность расторгнуть с ним контракт))
    Gahi
    Gahi
    16 июня в 21:18
    Нет никакой конкретики в чём именно Владимира Обухова обвинили? "Возможно за нарушение антидопинговых правил в 2013 году". Это что получается 8 лет ждали чтобы вот так как обухом по голове, чтобы другие боялись. Может на каждого игрока есть компромат чтобы в один прекрасный день и в подходящий момент его извлечь из базы данных. А почему этого нельзя сделать сразу, а не ждать столько лет.
    felix
    felix ответ particular (раскрыть)
    16 июня в 20:56
    Без него, видимо, они будут ползать по полю на четвереньках...
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    16 июня в 20:50, ред.
    Так если он на допинге так плохо играет, то что он делал бы без допинга ?)
    желаю чтобы вам
    желаю чтобы вам
    16 июня в 20:48
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      16 июня в 20:40, ред.
      zooveterinar название клуба надо писать с заглавной буквы. И при чём тут Ростов?
      В 2013 году Обухов был игроком совсем другой команды. Если уж прикалываешься над клубом и игроком то хотя бы не так толсто
      Брулин
      Брулин
      16 июня в 20:37
      Не понимаю...какой допинг у Обухова?
      Absinthe2
      Absinthe2
      16 июня в 20:37
      Ну ска Вован...В принципе, это не потеря
      Futurista
      Futurista ответ particular (раскрыть)
      16 июня в 20:33
      Видимо для кайфа)...
      particular
      particular
      16 июня в 20:30
      В клубе РПЛ допинг... Для чего?!
      zooveterinar
      zooveterinar
      16 июня в 20:29
      Да быть того не может, подстава!!! У нас в ростове допинги не принимают!!!
      beefs
      beefs
      16 июня в 20:27
      это тот что в Ростове даже не играл, когда у него брали пробу на допинг...
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      16 июня в 20:26
      Снова наркомания процветает.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      16 июня в 20:26
      Вот ведь печаль...
      VeniaminS
      VeniaminS
      16 июня в 20:26
      За это надо наказывать!
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