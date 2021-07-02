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Пикфорд: «Мы не должны забывать о Ярмоленко. Это топ-футболист»

02 июля 2021, 05:02
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд дал комментарий в преддверии матча с Украиной в 1/4 финала Евро-2020.

Я играл против Ярмоленко в матчах с «Вест Хэмом», и знаю о его качествах. Я помню, как он играл на крупных турнирах, когда я был моложе. Это топ-футболист. Мы не должны забывать о нём. Он прилично бьёт левой ногой.

Мы знаем, что матч с Украиной будет трудным. Это касается каждой игры. Но мы будем готовы.

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец выразил мнение, что Англии не стоит ждать «лёгкой прогулки» в матче с Украиной.

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Все комментарии
swed27
swed27
02 июля в 06:34
Украина может взять бронзу а то и серебро
mihaluch
mihaluch
02 июля в 05:28
Ярмоленко пожалуй самый опасный в сборной Украины.
sv_1969
sv_1969
02 июля в 05:08
Ждём хорошего футбола
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