Пикфорд: «Мы не должны забывать о Ярмоленко. Это топ-футболист»

Вратарь «Эвертона» и сборной Англии дал комментарий в преддверии матча с Украиной в 1/4 финала Евро-2020.

Я играл против Ярмоленко в матчах с «Вест Хэмом», и знаю о его качествах. Я помню, как он играл на крупных турнирах, когда я был моложе. Это топ-футболист. Мы не должны забывать о нём. Он прилично бьёт левой ногой.

Мы знаем, что матч с Украиной будет трудным. Это касается каждой игры. Но мы будем готовы.