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Розе: «Борьба за трофеи — одна из причин моего прихода в „Боруссию“ Д»

02 июля 2021, 02:21

Немецкий специалист Марко Розе 1 июля официально вступил в должность главного тренера дортмундской «Боруссии» и на пресс-конференции прокомментировал своё назначение.

Я рад получить возможность стать частью дортмундской «Боруссии».

Дортмунд борется за трофеи. Это было одной из причин, по которым я решил прийти в этот клуб.

Меня и мой тренерский штаб тепло приняли. С нетерпением жду, когда смогу получше познакомиться с командой. Это будет происходить постепенно, поскольку некоторые игроки всё ещё выступают на Евро.

У меня уже есть представление о том, в какой футбол мы будем стремиться играть. Дортмунд — место трудолюбивого футбола. Это означает, что нам нужно будет прилагать большие усилия, много бегать, много работать без мяча, быстро переходить из обороны в атаку и обратно, но также показывать качественный футбол и доминирование над соперником.

Вчера в «Боруссии» подтвердили информацию о договорённости с «Манчестер Юнайтед» по продаже Джейдона Санчо.

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КЭТиК
КЭТиК
02 июля в 06:30
С Баварией сложно будет тягаться.
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