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Кьеллини: «Все мы уважаем Лукаку, но Бельгия — это не только Ромелу»

02 июля 2021, 02:37
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча с Бельгией в четвертьфинале Евро-2020.

Я рад быть готовым к игре. У нас отличный коллектив, тренеру придётся поломать голову, но эта команда уже доказывала, что в старте могут выйти многие игроки, мы все готовы к этому.

Мы хотим достичь конечной цели. Мы гордимся быть итальянцами, а они — бельгийцами. Каждый из нас будет стараться помочь своей сборной подняться как можно выше. Детали будут играть решающую роль.

Мы всем уважаем Лукаку (Прим. — нападающий сборной Бельгии) за его выдающийся сезон в «Интере», но думать, что Бельгия — это только Лукаку, оскорбительно для его партнёров по команде.

У них очень много отличных футболистов, и мы подготовимся к игре, как делали всегда. Мы оба хорошо выспимся этой ночью. И Ромелу, и я.

Защитник «Лацио» и сборной Италии Франческо Ачерби ранее заявил, что Лукаку опекать сложнее, чем форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

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Belgie2020
Belgie2020
02 июля в 03:19
Лукаку дуб дубом, похлеще Тихоновецкого.. Почему про него так часто говорят не понимаю.
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