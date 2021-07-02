Кьеллини: «Все мы уважаем Лукаку, но Бельгия — это не только Ромелу»

Защитник сборной Италии поделился ожиданиями от матча с Бельгией в четвертьфинале Евро-2020.

Я рад быть готовым к игре. У нас отличный коллектив, тренеру придётся поломать голову, но эта команда уже доказывала, что в старте могут выйти многие игроки, мы все готовы к этому.

Мы хотим достичь конечной цели. Мы гордимся быть итальянцами, а они — бельгийцами. Каждый из нас будет стараться помочь своей сборной подняться как можно выше. Детали будут играть решающую роль.

Мы всем уважаем Лукаку (Прим. — нападающий сборной Бельгии) за его выдающийся сезон в «Интере», но думать, что Бельгия — это только Лукаку, оскорбительно для его партнёров по команде.

У них очень много отличных футболистов, и мы подготовимся к игре, как делали всегда. Мы оба хорошо выспимся этой ночью. И Ромелу, и я.