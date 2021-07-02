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Грилиш: «Саутгейт — прекрасный человек и тренер»

02 июля 2021, 03:24

Вингер «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш поделился мнением о наставнике национальной команды Гарете Саутгейте.

У меня прекрасные отношения с Гаретом. Это можно сказать и обо всех игроках. Он прекрасный человек и тренер.

В сборной есть шесть человек, которые могут играть по обе стороны от Харри [Кейна], и которые могли бы выступать за большинство клубов мира. Я, Джейдон [Санчо], Маркус [Рэшфорд], Рахим [Стерлинг], Фил Фоден и Бакайо [Сака]. Пугает то, насколько мы хороши. Это не высокомерие или что-то такое. Это правда.

Саутгейт не может выпустить всех шестерых одновременно, но что ему очень хорошо удаётся — так это заставить игроков думать, что они вовлечены в команду. Он ежедневно разговаривает с каждым из нас.

Недавно появилась информация о том, что Грилиш согласовал контракт с «Манчестер Сити».

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Gahi
Gahi
02 июля в 03:44
Умение ладить со звёздами дорогого стоит, с таким отношением внутри коллектива команда может добиться большего успеха. Удачи
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