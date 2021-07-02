Витсель: «В последние 20 минут мы только отбивались от атак Португалии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель дал комментарий в преддверии матча с Италией в 1/4 финала Евро-2020.
Считаю, что наша команда обладает большим числом игроков, которые могут решить исход за счёт индивидуальных действий. У соперника же очень крепкий коллектив.
Это будет битва. И я думаю, что мы должны быть смелыми. Не так, как в последние 20 минут матча с Португалией (1:0), когда мы как бы перестали играть в футбол. Мы только отбивались от их атак. Нельзя повторять ту же ошибку снова.
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, в свою очередь, подчеркнул, что Италия не проигрывает на протяжении 31 матча.
Италия будет сегодня сильнее 💪!!! Удачи тебе Италия!!!
Италия будет сегодня сильнее 💪!!! Удачи тебе Италия!!!