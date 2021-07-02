Витсель: «В последние 20 минут мы только отбивались от атак Португалии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии дал комментарий в преддверии матча с Италией в 1/4 финала Евро-2020.

Считаю, что наша команда обладает большим числом игроков, которые могут решить исход за счёт индивидуальных действий. У соперника же очень крепкий коллектив.

Это будет битва. И я думаю, что мы должны быть смелыми. Не так, как в последние 20 минут матча с Португалией (1:0), когда мы как бы перестали играть в футбол. Мы только отбивались от их атак. Нельзя повторять ту же ошибку снова.