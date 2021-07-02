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Витсель: «В последние 20 минут мы только отбивались от атак Португалии»

02 июля 2021, 01:54
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель дал комментарий в преддверии матча с Италией в 1/4 финала Евро-2020.

Считаю, что наша команда обладает большим числом игроков, которые могут решить исход за счёт индивидуальных действий. У соперника же очень крепкий коллектив.

Это будет битва. И я думаю, что мы должны быть смелыми. Не так, как в последние 20 минут матча с Португалией (1:0), когда мы как бы перестали играть в футбол. Мы только отбивались от их атак. Нельзя повторять ту же ошибку снова.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, в свою очередь, подчеркнул, что Италия не проигрывает на протяжении 31 матча.

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Все комментарии
Belgie2020
Belgie2020
02 июля в 03:18
Да практический всю игру вели Португалы, с такой игрой Бельгии ловить нечего.
Ironigor
Ironigor
02 июля в 02:20
С Италией у вас вариантов маловато будет!!!
Италия будет сегодня сильнее 💪!!! Удачи тебе Италия!!!
swed27
swed27
02 июля в 02:18
Будет схватка достойная финала
1bear
1bear
02 июля в 02:06
при всём уважении к сборной Бельгии,сегодня для них Евро закончится....
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