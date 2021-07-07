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Чалов: «Дзагоев — легенда ЦСКА. Надеюсь, он останется с нами»

07 июля 2021, 11:55

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов хочет, чтобы полузащитник Алан Дзагоев подписал новый контракт с клубом. Предыдущее соглашение истекло в конце июня.

Дзага — лидер и на поле, и за его пределами. Может в нужный момент настроить, напихать или, наоборот, расслабить команду. Все знают, что у Алана крутое чувство юмора — может посмеяться и над другими, и над собой.

Когда Дзага в форме, это очень сильный игрок, который может придумать момент из ничего. Мы это видели в Туле в четвертьфинале Кубка, когда он отдал голевую Марио. Дзагоев — легенда ЦСКА. Не знаю насчёт его контракта, но надеюсь, он останется с нами. А так, думаю, многие клубы ждут разрешения ситуации, чтобы подписать Алана, если он не договорится с ЦСКА. Такой человек очень важен в команде.

В июне появлялась информация о предложенных условиях Дзагоеву со стороны ЦСКА.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Рязань 062 (раскрыть)
07 июля в 22:26
Ну Ребров стоял в воротах Спартака в чемпионском сезоне, например.
Выходит, он успешнее Дзагоева в последние годы.
1-я конная
1-я конная ответ makkie (раскрыть)
07 июля в 17:52
Это как сравнивать Березуцкого и Кутепова - две легенды своих клубов, но какая разница в классе
nikoladolgov
nikoladolgov
07 июля в 17:52
Так и не заиграл нигде .... Пропал человек, не родивши
Nick Ch
Nick Ch
07 июля в 17:23
Если бы не постоянные травмы, был бы топ игрок
nik9373
nik9373 ответ makkie (раскрыть)
07 июля в 17:11
Пожалуй Ещенко почаще выходит на поле.
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 16:40
Мастерства Алану не занимать, а вот со здоровьем постоянные проблемы.
berda2003
berda2003
07 июля в 15:27
если дзагоев легенда, тогда чалов футболист...
Шуnя771
Шуnя771
07 июля в 14:59
Спартаковцы приветствуют присутствие Дзагоева на поле...

Подпишите контракт до 65-тия....)
112910415
112910415
07 июля в 14:57
хорошо что легенда
но "многие клубы " его не очень ждут
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 июля в 14:57
Алана надо сохранить в команде от него исходит позитив.
Рязань 062
Рязань 062 ответ makkie (раскрыть)
07 июля в 14:10
Ну ты сравнил. Эти двое и рядом с Аланом не поставишь. Хоть один эпизод придумай для сравнения, когда эти двое, решали исход игры в пользу спартака, или заюивали золотой мяч, или давали передачи, после которой незабить гораздо труднее, чем забить
makkie
makkie
07 июля в 13:28
Уже несколько лет толком не играет, аналог Ещенко и Реброва - зато легенда ))
Ванечка
Ванечка
07 июля в 13:11
Ну по поводу легенды это перебор
oFANATo
oFANATo
07 июля в 12:31, ред.
Надеемся Дзага останется с нами.

После победы в последнем туре чемпионата и чемпионство у ЦСКА.
протон1
протон1
07 июля в 12:23
легенда травм. 50 процентов был травмирован в цска по времени. ну кокорин ваще отдельная история симулянта
Kosmos58
Kosmos58
07 июля в 12:19
Ключевая фраза "когда Дзага в форме"! На покой ...
sv_1969
sv_1969
07 июля в 12:13
Надо памятник поставить))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 июля в 12:01
Дзага уже не тот
Октябрь 1917
Октябрь 1917
07 июля в 11:59
Гинет не нуждается в советниках
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