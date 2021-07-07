Чалов: «Дзагоев — легенда ЦСКА. Надеюсь, он останется с нами»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов хочет, чтобы полузащитник Алан Дзагоев подписал новый контракт с клубом. Предыдущее соглашение истекло в конце июня.
Дзага — лидер и на поле, и за его пределами. Может в нужный момент настроить, напихать или, наоборот, расслабить команду. Все знают, что у Алана крутое чувство юмора — может посмеяться и над другими, и над собой.
Когда Дзага в форме, это очень сильный игрок, который может придумать момент из ничего. Мы это видели в Туле в четвертьфинале Кубка, когда он отдал голевую Марио. Дзагоев — легенда ЦСКА. Не знаю насчёт его контракта, но надеюсь, он останется с нами. А так, думаю, многие клубы ждут разрешения ситуации, чтобы подписать Алана, если он не договорится с ЦСКА. Такой человек очень важен в команде.
В июне появлялась информация о предложенных условиях Дзагоеву со стороны ЦСКА.
Выходит, он успешнее Дзагоева в последние годы.
Выходит, он успешнее Дзагоева в последние годы.
Подпишите контракт до 65-тия....)
Подпишите контракт до 65-тия....)
но "многие клубы " его не очень ждут
но "многие клубы " его не очень ждут
После победы в последнем туре чемпионата и чемпионство у ЦСКА.
https://youtu.be/tyr5KJ_6UMg
После победы в последнем туре чемпионата и чемпионство у ЦСКА.