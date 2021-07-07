Чалов: «Дзагоев — легенда ЦСКА. Надеюсь, он останется с нами»

Нападающий ЦСКА хочет, чтобы полузащитник подписал новый контракт с клубом. Предыдущее соглашение истекло в конце июня.

Дзага — лидер и на поле, и за его пределами. Может в нужный момент настроить, напихать или, наоборот, расслабить команду. Все знают, что у Алана крутое чувство юмора — может посмеяться и над другими, и над собой.