Клопп рассказал о состоянии Гомеса и ван Дейка

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как восстанавливаются после травм игроки его команды Джо Гомес и Вирджил ван Дейк.
Ван Дейк и Гомес в ближайшие дни не будут проводить по две тренировки, как вся команда. Во второй половине дня они будут заниматься с физиотерапевтами.
Это касается обоих. Они выглядят очень хорошо. Я не знаю точно, когда они смогут полностью восстановиться, но это точно произойдет в следующие четыре недели.
Ранее стало известно, сколько заплатили в ФИФА за травму Джо Гомеса, который получил повреждение в расположении сборной Англии.