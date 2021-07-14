Клопп рассказал о состоянии Гомеса и ван Дейка

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал, как восстанавливаются после травм игроки его команды и .

Ван Дейк и Гомес в ближайшие дни не будут проводить по две тренировки, как вся команда. Во второй половине дня они будут заниматься с физиотерапевтами.

Это касается обоих. Они выглядят очень хорошо. Я не знаю точно, когда они смогут полностью восстановиться, но это точно произойдет в следующие четыре недели.