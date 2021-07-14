ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Клопп рассказал о состоянии Гомеса и ван Дейка

14 июля 2021, 10:13

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как восстанавливаются после травм игроки его команды Джо Гомес и Вирджил ван Дейк.

Ван Дейк и Гомес в ближайшие дни не будут проводить по две тренировки, как вся команда. Во второй половине дня они будут заниматься с физиотерапевтами.

Это касается обоих. Они выглядят очень хорошо. Я не знаю точно, когда они смогут полностью восстановиться, но это точно произойдет в следующие четыре недели.

Ранее стало известно, сколько заплатили в ФИФА за травму Джо Гомеса, который получил повреждение в расположении сборной Англии.

Все новости
Полузащитник «Ювентуса» пропустит 2 месяца из-за операции на колене
Вчера, 03:51 Комментарии3
Основной голкипер «Ньюкасла» пропустит старт сезона в АПЛ из-за травмы
14 июля Комментарии2
Фати пропустит предсезонку «Барселоны» из-за травмы
13 июля Комментарии3
ОфициальноАльфонсо Дэвис получил разрыв связки левой лодыжки
12 июля Комментарии3
Кьеза получил травму в финальном матче Евро-2020 с Англией
12 июля Комментарии1
Скалони: «Месси играл в финале Кубка Америки с травмой»
11 июля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
14 июля в 20:43, ред.
вообще интересно получается прошедший сезон двадцать разных пар центрзащитников играли, а в новом прямо изобилие их получается: ВВД ясно, что номер 1, а вот кто с ним - Матип, Гомес, Конате, Филиппс или молодой Уильямс?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
14 июля в 20:39
здоровья обоим и удачного нового сезона с красными!
sir_Alex
sir_Alex
14 июля в 11:51
Здоровья посонам!
Klaus-S
Klaus-S
14 июля в 10:54
Хорошая новость.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 10:16
Здоровья всем побольше!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100