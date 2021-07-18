«Манчестер Сити» назвал цену на Жезуса

Руководство «Ювентуса» продолжает претендовать на форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, пишет Calcio Mercato.
«Горожане» готовы расстаться с 24-летним футболистом за 50 млн евро.
Ранее на Жезусом также интересовался испанский гранд.
Руководство «Ювентуса» продолжает претендовать на форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, пишет Calcio Mercato.
«Горожане» готовы расстаться с 24-летним футболистом за 50 млн евро.
Ранее на Жезусом также интересовался испанский гранд.
Просто откуда-то прилетела утка !!!)))
Просто откуда-то прилетела утка !!!)))