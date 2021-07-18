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«Манчестер Сити» назвал цену на Жезуса

18 июля 2021, 21:30

Руководство «Ювентуса» продолжает претендовать на форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, пишет Calcio Mercato.

«Горожане» готовы расстаться с 24-летним футболистом за 50 млн евро.

Ранее на Жезусом также интересовался испанский гранд.

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Вчера, 22:43Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
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Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
вчера в 14:37
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll ответ Всея Руси вернулся (раскрыть)
    вчера в 10:21
    Салах топчик можно обменять на Кьезу
    Всея Руси вернулся
    Всея Руси вернулся ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
    вчера в 09:34
    А солах стабильный?
    Всея Руси вернулся
    Всея Руси вернулся
    вчера в 09:33, ред.
      fanliverpoolfan llll
      fanliverpoolfan llll
      вчера в 07:14
      Не ствбильный Жезус
      Ilya Seedyakin
      Ilya Seedyakin
      вчера в 00:11
      кто же приютит котенка?
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      18 июля в 23:56
      Эта цена явно завышена !
      dimagas2
      dimagas2
      18 июля в 22:39
      У зЁбр есть ужо Моратик,им его хватит)))
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      18 июля в 22:32
      50 лямов, вы ЧЁ там с дуба упали?! Свободный агент и не раньше 30 лет. Выпаривают всяких тинейджеров,уже за одного 70 заплатили,так ему ещё и батончики покупай.
      Igo0rek
      Igo0rek
      18 июля в 22:07
      Надеюсь кто-нибудь купит.
      VeniaminS
      VeniaminS
      18 июля в 21:58
      не слишком дороговато
      Ironigor
      Ironigor
      18 июля в 21:54
      Я думаю он вообще не нужен Юве .
      Просто откуда-то прилетела утка !!!)))
      311
      311
      18 июля в 21:41
      За эти деньги можно пригнать штук 5 жезусов из Бразилии, и это с растаможкой!)
      протон1
      протон1
      18 июля в 21:34
      Обмен или не обмен, но Кейн окажется в Сити в это трансферное окно. Тем более, что он сам этого хочет.
      beefs
      beefs
      18 июля в 21:32
      не мноовато будет?...
      shlomo
      shlomo
      18 июля в 21:31
      Цена явно завышена
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