Смородская: «Чорлука был незаменимым человеком в штабе „Локомотива“»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход из тренерского штаба московского клуба . Хорват проработал в команде всего несколько недель.

Я считаю, что уход Чорлуки из «Локомотива» — это серьезная потеря для всей команды. Он сам по себе очень хороший человек, у него очень серьезные, честные принципы. Он много лет играл в «Локомотиве» и всё знает.

Ведрану есть, что передать. У него богатый опыт центрального защитника. Чорлука знал всех игроков и всегда мог найти нужные слова, чтобы повлиять на коллектив. Он был незаменимым человеком в штабе клуба. Ведран внес большой вклад в клуб. С ним никто не сравнится. Очень жаль, что он принял решение уйти.