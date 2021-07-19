ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Смородская: «Чорлука был незаменимым человеком в штабе „Локомотива“»

вчера, 17:14

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход из тренерского штаба московского клуба Ведрана Чорлуки. Хорват проработал в команде всего несколько недель.

Я считаю, что уход Чорлуки из «Локомотива» — это серьезная потеря для всей команды. Он сам по себе очень хороший человек, у него очень серьезные, честные принципы. Он много лет играл в «Локомотиве» и всё знает.

Ведрану есть, что передать. У него богатый опыт центрального защитника. Чорлука знал всех игроков и всегда мог найти нужные слова, чтобы повлиять на коллектив. Он был незаменимым человеком в штабе клуба. Ведран внес большой вклад в клуб. С ним никто не сравнится. Очень жаль, что он принял решение уйти.

Недавно в Италии главный тренер продержался на своем посту только 23 дня.

Все новости
Кержаков прокомментировал поражение «Нижнего Новгорода» от ЦСКА
Сегодня, 06:29 Комментарии1
Деменко: «Если „Сочи“ выйдет на „Партизан“, будет очень жёсткая битва»
Сегодня, 03:27 Комментарии4
Червиченко: «„Рубин“ должен обязательно проходить таких соперников в ЛК»
Сегодня, 02:42 Комментарии3
Мостовой: «„Бенфика“ — вполне проходимый соперник для „Спартака“»
Сегодня, 01:12 Комментарии3
Тарханов: «„Спартак“ — лидер нашего футбола. Он может пройти „Бенфику“»
Вчера, 23:48 Комментарии17
Гамула: «Шансы „Спартака“ — в его огромном желании попасть в ЛЧ»
Вчера, 23:03 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:29
тут эта тётя права
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:40
На кой у этой кошелки спрашивать! Да она сказала все правильно , но это мог сказать любой!
shlomo
shlomo ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 17:30
Благодарю, Вас! ...подождем
протон1
протон1
вчера в 17:29
После Суперкубка не выдержал
shlomo
shlomo
вчера в 17:15
Ну что главный "эксперт" по Локо высказалась...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100