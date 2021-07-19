Дасаев: «„Спартак“ пройдёт „Бенфику“»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР считает, что красно-белые пройдут «Бенфику» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Жребий для «Спартака» хороший, хотелось бы послабее, конечно, но тоже неплохо. «Бенфика» — та команда, которую можно проходить, и «Спартак» её пройдёт. Тем более, Витория работал в «Бенфике», и это будет определённым преимуществом для нашей команды.