Дасаев: «„Спартак“ пройдёт „Бенфику“»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев считает, что красно-белые пройдут «Бенфику» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Жребий для «Спартака» хороший, хотелось бы послабее, конечно, но тоже неплохо. «Бенфика» — та команда, которую можно проходить, и «Спартак» её пройдёт. Тем более, Витория работал в «Бенфике», и это будет определённым преимуществом для нашей команды.
Помимо «Спартака» и «Бенфики», известны другие пары 3-го квалификационного раунда ЛЧ.
Спартаку конечно желаю успехов, но вот таких как Дасаев не хочется видеть и слышать.
Ну раз Дасаев так сказал, то на игру должен ехать молодёжный состав тогда, ведь встречаются с какой то там захудалой Бенфикой, которую все проходят на одной левой.
В случае же неуспеха такие как Дасаев теряются или переобуваются на ходу.
Давайте просто болеть за наши команды и раньше времени не вешать на себя короны!
Спартаку удачи!!!
Спартаку конечно желаю успехов, но вот таких как Дасаев не хочется видеть и слышать.
Ну раз Дасаев так сказал, то на игру должен ехать молодёжный состав тогда, ведь встречаются с какой то там захудалой Бенфикой, которую все проходят на одной левой.
В случае же неуспеха такие как Дасаев теряются или переобуваются на ходу.
Давайте просто болеть за наши команды и раньше времени не вешать на себя короны!
Спартаку удачи!!!