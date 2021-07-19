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Дасаев: «„Спартак“ пройдёт „Бенфику“»

вчера, 14:57

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев считает, что красно-белые пройдут «Бенфику» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Жребий для «Спартака» хороший, хотелось бы послабее, конечно, но тоже неплохо. «Бенфика» — та команда, которую можно проходить, и «Спартак» её пройдёт. Тем более, Витория работал в «Бенфике», и это будет определённым преимуществом для нашей команды.

Помимо «Спартака» и «Бенфики», известны другие пары 3-го квалификационного раунда ЛЧ.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 19:49
Спартак не пройдет Бенфику! Что это все здесь так о Бенфике стали говорить уничижительно? Спартаку до уровня Бенфики, как раком до Китая...
Опять ура,ура,ура...
Борислaв
Борислaв
вчера в 16:55
Сильное заявление.. будем посмотреть
Petergoff
Petergoff
вчера в 16:21
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:59
Я болею за все наши клубы в еврокубках и даже за мой "любимый" Спартак.
Спартаку конечно желаю успехов, но вот таких как Дасаев не хочется видеть и слышать.
Ну раз Дасаев так сказал, то на игру должен ехать молодёжный состав тогда, ведь встречаются с какой то там захудалой Бенфикой, которую все проходят на одной левой.
В случае же неуспеха такие как Дасаев теряются или переобуваются на ходу.
Давайте просто болеть за наши команды и раньше времени не вешать на себя короны!
Спартаку удачи!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:36
Может хватит шапками закидывать?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:33
при всём уважении к ринату это скорее хотелки)))))
За адекватность
За адекватность
вчера в 15:32
Сказал, как отрезал...
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 15:23
проснулся и изрек..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:18
Шапки спрячем и пожелаем Спартаку выиграть!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:18
Квалификация - это большая проблема для Спартака
Как будет на этот раз ??? Скоро узнаем.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 15:17
Не говори гоп раньше времени, примета плохая.
протон1
протон1
вчера в 15:10
Вериссимо, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Вайгль, Рафа Силва, Эвертон, Вальдшмидт - а тренирует это сборище легендарный Жорже Жезуш....
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:08
.
протон1
протон1
вчера в 15:05
Началось... Ещё на поле не вышли, а уже прошли дальше...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:03
Мало того, что "Спартак" показал вдохновляющую игру на Кубке Матч-Премьер, так еще "Бенфика" испытывает огромные затруднения с информацией по игрокам "Спартака". Все козыри на руках.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:01, ред.
Это и так все знают...
Время обсуждать раунд плейофф....
Там будет сложней...
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