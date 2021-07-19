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«Ростов» расторгнет контракт с дисквалифицированным Обуховым

вчера, 19:32

Сергей Пушкин, агент нападающего «Ростова» Владимира Обухова, которого ФИФА дисквалифицировала на полгода за нарушение антидопинговых правил, рассказал о будущем своего клиента.

На данный момент соглашение Обухова и «Ростова» действует. Я думаю, что на этой неделе контракт будет расторгнут, так как вердикт от ФИФА получили. «Ростов» имеет полное основание, чтобы расторгнуть договор. Я общался с представителями клуба на этот счет, мы не будем препятствовать этому, потому что ФИФА вынесла решение. В моем понимании полгода дисквалификации — это хорошее стечение обстоятельств, здесь нужно сказать спасибо спортивному юристу Юрию Зайцеву, который занимался делами, он очень много времени потратил, чтобы так сложилось.

На данный момент Обухов занимается индивидуально, он бегает, поддерживает форму, также занимается с тренером по физподготовке, определенная программа составлена для поддержания формы. Он сам по себе профессионал, понимает, что нужно поддерживать себя в форме, уверен, что все с карьерой у него будет дальше хорошо. Месяц прошел, 2 декабря он сможет быть заявлен за какой-либо клуб, а за полтора месяца, ориентировочно 17 октября, он сможет тренироваться с любой потенциальной командой, которая захочет с ним подписать контракт.

Когда эта ситуация произошла, многие клубы обращались к нам, потому что понимают, что игрок хорошего уровня бесплатный. Проблем по его трудоустройству не будет, потому что даже заграничные клубы интересовались, российские тоже, но в приоритете остаться в премьер-лиге — у футболиста есть свои цели.

Ранее стали известны имена ещё двух российских футболистов, которых ФИФА дисквалифицировала за допинг.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:46
Виновен, нужно отвечать.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:30
Правильное решение, нечего сотрудничать с ФИФА...
Futurista
Futurista
вчера в 19:50
Для клуба же старался...хотел лучше сыграть...

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:48
В следующий раз будет думать...
протон1
протон1
вчера в 19:33
Топовый страйкер, конечно. За весь сезон ни одного голевого действия, сам себе большую яму откопал.
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