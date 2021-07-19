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«Ливерпуль» и Хендерсон не могут договориться о продлении контракта

вчера, 10:27

«Ливерпуль» не может добиться прогресса в переговорах с капитаном команды Джорданом Хендерсоном о продлении контракта, сообщает The Athletic.

Нынешний контракт хавбека «красных» истекает в 2023 году. По информации источника, владельцы клуба Fenway Sports Group (FSG) уделяют приоритетное внимание более насущным вопросам.

Будущее Хендерсона сейчас туманно. Отмечается, что «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Атлетико» внимательно следят за ситуацией.

Также ранее сообщалось о переговорах «Ливерпуля» по контракту с другим ключевым футболистом команды.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 11:40
    David Young
    David Young ответ Zenit_84 (раскрыть)
    вчера в 10:41
    Здравствуйте. Рассмотрим ваше предложение.
    Zenit_84
    Zenit_84 ответ jobss (раскрыть)
    вчера в 10:37
    А можно ли сделать так, чтобы количество слов подсчитывалось автоматически и игрок видел сколько он слов написал в комментарии, а не считал постоянно? Есть ресурсы, где так же рассчитывается количество букв в в комментариях и кнопка отправить прогноз с комментарием становится активной при наборе минимального количества букв.
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    вчера в 10:31
    Ему шас 31 через два года будет 33 стоит ли подписать контракт?
    ОПС
    ОПС
    вчера в 10:29
    Опять деньги встали поперек всего.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    вчера в 10:28
    Деньги решают всё
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