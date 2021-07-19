«Ливерпуль» и Хендерсон не могут договориться о продлении контракта

«Ливерпуль» не может добиться прогресса в переговорах с капитаном команды Джорданом Хендерсоном о продлении контракта, сообщает The Athletic.
Нынешний контракт хавбека «красных» истекает в 2023 году. По информации источника, владельцы клуба Fenway Sports Group (FSG) уделяют приоритетное внимание более насущным вопросам.
Будущее Хендерсона сейчас туманно. Отмечается, что «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Атлетико» внимательно следят за ситуацией.
Также ранее сообщалось о переговорах «Ливерпуля» по контракту с другим ключевым футболистом команды.