«Ливерпуль» не будет продлевать контракт с Фирмино

«Ливерпуль» намерен расстаться с одним из лидеров атаки.
Как сообщается, «красные» не будет продлевать контракт с нападающим Роберто Фирмино. В «Ливерпуле» считают, что им не удастся подписать новые соглашения сразу с Мохамедом Салахом, Садио Мане и Фирмино, поэтому в клубе приняли решение не заключать новую сделку с бразильцем. Текущий контракт Фирмино с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года.
Фирмино является рекордсменом Английской Премьер-Лиги в составе «Ливерпуля».
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