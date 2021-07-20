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«Ливерпуль» не будет продлевать контракт с Фирмино

20 июля 2021, 23:49

«Ливерпуль» намерен расстаться с одним из лидеров атаки.

Как сообщается, «красные» не будет продлевать контракт с нападающим Роберто Фирмино. В «Ливерпуле» считают, что им не удастся подписать новые соглашения сразу с Мохамедом Салахом, Садио Мане и Фирмино, поэтому в клубе приняли решение не заключать новую сделку с бразильцем. Текущий контракт Фирмино с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года.

Фирмино является рекордсменом Английской Премьер-Лиги в составе «Ливерпуля».

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 09:00
Фирмино намного лучше Салаха
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 04:41
Но попробовать то надо было.
allemz
allemz
вчера в 01:28
Без Фирмино они оба ничтожества, странное решение, канеш
Gahi
Gahi
вчера в 00:40
До истечения контракта который сейчас действует ещё 2 года, так что многое что может изменится, а может получиться так что начнут просить чтобы Фирмино остался в клубе. Удачи
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 00:30
Фирмино пора искать новый клуб.
протон1
протон1
вчера в 00:22
Хренушки! Ни один из них не хуже Мбаппе,а порой даже и лучше.
продать салаха ради мбаппе бред.
протон1
протон1
вчера в 00:20
жаль. а в свое время зажигал в трио
Q-J-G
Q-J-G
20 июля в 23:53
В приоритете Салах и Мане...
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