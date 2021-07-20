«Ливерпуль» не будет продлевать контракт с Фирмино

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20 июля 2021, 23:49

«Ливерпуль» намерен расстаться с одним из лидеров атаки.

Как сообщается, «красные» не будет продлевать контракт с нападающим . В «Ливерпуле» считают, что им не удастся подписать новые соглашения сразу с , и Фирмино, поэтому в клубе приняли решение не заключать новую сделку с бразильцем. Текущий контракт Фирмино с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года.

Фирмино является рекордсменом Английской Премьер-Лиги в составе «Ливерпуля».