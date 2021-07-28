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«Сити» подготовил стартовое предложение по Грилишу в размере 75 млн фунтов

вчера, 07:30

«Манчестер Сити» начал работу по подписанию вингера «Астон Виллы» и сборной Англии Джека Грилиша.

Согласно источнику, «горожане» в ближайшее время сделают первое предложение по 25-летнему хавбеку в размере 75 млн фунтов плюс бонусы. Однако «Астон Вилла» не намерена отпускать игрока дешевле чем за £ 100 млн и собирается предложить ему новый контракт с зарплатой более £ 150 тыс. в неделю.

Отмечается, что «Сити» всерьёз настроен на приобретение Грилиша и будет оказывать давление на футболиста, чтобы быстрее оформить сделку.

Ранее появилась информация о том, что главная трансферная цель «Сити» Харри Кейн пропустит матч «Тоттенхэма» против «горожан» в 1-м туре АПЛ.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 16:45
Мне в сборной Грилиш понравился. Судя по ценникам в АПЛ, Астон Вилла будет выжимать сотку как минимум
LogvinovSerj
LogvinovSerj ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 14:13
У конкурентов: Астон виллы и Тотенхема? Ну-ну...
Брулин
Брулин
вчера в 13:13
Скупка лидеров у конкурентов еще не гарантия чемпионства)
но игрок однозначно усилит "Сити", трансфер обещает быть интересным
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 11:54
    h8you
    h8you
    вчера в 08:38
    что-то шейхи прибедняются....нужно еще 30ку накинуть
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 08:31
    Сам то Грилишь, наверняка мечтает о Сити. От таких клубов не отказываются. Осталось сойтись в цене. Будет где-то 100>xxx>75 весёлых фунтов.
    beefs
    beefs
    вчера в 07:47
    хорошее предложение, но торг уместен...
    ДСА
    ДСА
    вчера в 07:45
    Дойдут до третьего предложения и ударят по рукам.
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 07:37
    Конечно, уломают! За £100 млн. 😃
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 07:35
    Уломают наверняка, да и парень наверняка готов перейти в более статусный клуб.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 07:32
    На 90 сойдутся.
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