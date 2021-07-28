«Сити» подготовил стартовое предложение по Грилишу в размере 75 млн фунтов

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вчера, 07:30

«Манчестер Сити» начал работу по подписанию вингера «Астон Виллы» и сборной Англии .

Согласно источнику, «горожане» в ближайшее время сделают первое предложение по 25-летнему хавбеку в размере 75 млн фунтов плюс бонусы. Однако «Астон Вилла» не намерена отпускать игрока дешевле чем за £ 100 млн и собирается предложить ему новый контракт с зарплатой более £ 150 тыс. в неделю.

Отмечается, что «Сити» всерьёз настроен на приобретение Грилиша и будет оказывать давление на футболиста, чтобы быстрее оформить сделку.