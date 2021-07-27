В «Ман Юнайтед» не рассчитывают, что Погба продлит контракт

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба с большой долей вероятности покинет клуб.
ESPN сообщает, что в МЮ практически не рассчитывают на возможное продление контракта с французом.
Отмечается, что «Юнайтед» отпустит Погба этим летом, если ПСЖ сделает официальное предложение по трансферу.
Срок нынешнего контракта Поля с МЮ истекает летом 2022 года. С января Погба сможет официально вести переговоры с другими клубами.
Ранее стало известно, кто заменит Погба, если тот уйдёт из «Ман Юнайтед».
Я думаю, что миллионов на 12 в год контракт от МЮ
Я думаю, что миллионов на 12 в год контракт от МЮ