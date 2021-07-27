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В «Ман Юнайтед» не рассчитывают, что Погба продлит контракт

27 июля 2021, 19:42

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба с большой долей вероятности покинет клуб.

ESPN сообщает, что в МЮ практически не рассчитывают на возможное продление контракта с французом.

Отмечается, что «Юнайтед» отпустит Погба этим летом, если ПСЖ сделает официальное предложение по трансферу.

Срок нынешнего контракта Поля с МЮ истекает летом 2022 года. С января Погба сможет официально вести переговоры с другими клубами.

Ранее стало известно, кто заменит Погба, если тот уйдёт из «Ман Юнайтед».

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протон1
протон1
27 июля в 23:15
Хороший, добротный лавочник. Иногда выходит поиграть, иногда пасы раздает. Часто с новой прической. Кулаки на волосах выстригает.
Я думаю, что миллионов на 12 в год контракт от МЮ
ЮЗИК
ЮЗИК
27 июля в 21:29
Флаг ему в одно место
1bear
1bear
27 июля в 20:06
если не успеют продать - уйдёт "свободным агентом"
dimagas2
dimagas2
27 июля в 20:05
Для МЮ это +__)))
juvenale
juvenale
27 июля в 19:49
жиробас уже все с шейхами порешал
Q-J-G
Q-J-G
27 июля в 19:43
Посмотрим, не будем гадать...
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