В «Ман Юнайтед» не рассчитывают, что Погба продлит контракт

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27 июля 2021, 19:42

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» с большой долей вероятности покинет клуб.

ESPN сообщает, что в МЮ практически не рассчитывают на возможное продление контракта с французом.

Отмечается, что «Юнайтед» отпустит Погба этим летом, если ПСЖ сделает официальное предложение по трансферу.

Срок нынешнего контракта Поля с МЮ истекает летом 2022 года. С января Погба сможет официально вести переговоры с другими клубами.

Ранее стало известно, кто заменит Погба, если тот уйдёт из «Ман Юнайтед».