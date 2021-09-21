ПСЖ намерен закрыть сделку по Кессье в январе

Французский «Пари Сен-Жермен» не хочет упустить возможность подписать полузащитника «Милана» Франка Кессье абсолютно бесплатно. Напомним, что игрок не может договориться с клубом о продлении контракта. В январе парижане приложат все усилия, чтобы подписать с хавбеком предварительное соглашение, согласно которому летом он прибудет бесплатно в ПСЖ.
Самому футболисту предложат контракт на 4 сезона и удвоенную зарплату в сравнении с нынешней в «Милане».
Ранее сообщалось, что Кессье отказался продлевать контракт с Миланом, так как хочет получать 8 миллионов евро в год, плюс два дополнительно. Итальянцы предлагают 6,5 млн евро за сезон. Кессье начинал карьеру на родине, а в 2015 году перебрался в Аталанту. В 2019 году его выкупил Милан. В минувшем сезоне хавбек провёл 37 матчей в итальянской Серии А, забил 13 голов (11 — с пенальти) и отдал четыре результативные передачи. Барселона, Ливер тоже смотрят на игрока, но думаю в этом случае больше этого они ничего не будут делать. Ну если хочет такие деньги получить, то в ПСЖ ему самое место. Удачи.
Ранее сообщалось, что Кессье отказался продлевать контракт с Миланом, так как хочет получать 8 миллионов евро в год, плюс два дополнительно. Итальянцы предлагают 6,5 млн евро за сезон. Кессье начинал карьеру на родине, а в 2015 году перебрался в Аталанту. В 2019 году его выкупил Милан. В минувшем сезоне хавбек провёл 37 матчей в итальянской Серии А, забил 13 голов (11 — с пенальти) и отдал четыре результативные передачи. Барселона, Ливер тоже смотрят на игрока, но думаю в этом случае больше этого они ничего не будут делать. Ну если хочет такие деньги получить, то в ПСЖ ему самое место. Удачи.