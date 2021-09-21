ПСЖ намерен закрыть сделку по Кессье в январе

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21 сентября 2021, 20:15

Французский «Пари Сен-Жермен» не хочет упустить возможность подписать полузащитника «Милана» абсолютно бесплатно. Напомним, что игрок не может договориться с клубом о продлении контракта. В январе парижане приложат все усилия, чтобы подписать с хавбеком предварительное соглашение, согласно которому летом он прибудет бесплатно в ПСЖ .

Самому футболисту предложат контракт на 4 сезона и удвоенную зарплату в сравнении с нынешней в «Милане».