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ПСЖ намерен закрыть сделку по Кессье в январе

21 сентября 2021, 20:15

Французский «Пари Сен-Жермен» не хочет упустить возможность подписать полузащитника «Милана» Франка Кессье абсолютно бесплатно. Напомним, что игрок не может договориться с клубом о продлении контракта. В январе парижане приложат все усилия, чтобы подписать с хавбеком предварительное соглашение, согласно которому летом он прибудет бесплатно в ПСЖ.

Самому футболисту предложат контракт на 4 сезона и удвоенную зарплату в сравнении с нынешней в «Милане».

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Все комментарии
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22 сентября в 03:53
Это их дело
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 сентября в 22:21
Он сейчас общеобсуждаемый игрок. Полузащитник Милана Франк Кессье входит в сферу интересов - Челси, Манчестер Юнайтед, ПСЖ. Другой вопрос что он выберет - деньги или больше ему подходящую команду. Действующий контракт Кессье с миланским клубом рассчитан до лета следующего года.
Ранее сообщалось, что Кессье отказался продлевать контракт с Миланом, так как хочет получать 8 миллионов евро в год, плюс два дополнительно. Итальянцы предлагают 6,5 млн евро за сезон. Кессье начинал карьеру на родине, а в 2015 году перебрался в Аталанту. В 2019 году его выкупил Милан. В минувшем сезоне хавбек провёл 37 матчей в итальянской Серии А, забил 13 голов (11 — с пенальти) и отдал четыре результативные передачи. Барселона, Ливер тоже смотрят на игрока, но думаю в этом случае больше этого они ничего не будут делать. Ну если хочет такие деньги получить, то в ПСЖ ему самое место. Удачи.
Brooklyn888
Brooklyn888
21 сентября в 21:59
Ну С/а почему бы и нет !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 сентября в 21:16
Ну в январе так в январе!
Cat01
Cat01
21 сентября в 20:56
Всех тащат к себе
sv_1969
sv_1969
21 сентября в 20:56
Про ФФП слышали?
ПСЖ: не знаем такого!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 сентября в 20:36
Вот они прощелыги то...
Бак5
Бак5
21 сентября в 20:26
Ослабят Милан
протон
протон
21 сентября в 20:21
из замены целый сериал сделали
В этом сборище под названием ПСЖ, каждый мнит себя лучшим игроком всех времен и народов. Зачем им тренер вообще?Зачем клубу тратиться на тренера,если есть Меси и ему подобные?
Zhgoon
Zhgoon
21 сентября в 20:18
Ну, и отлично. Абсолютный мешок стал после отличного прошлого сезона. Бесполезен на поле, если нет Златана. В Париже даже мячи подавать не сможет.
КЭТиК
КЭТиК
21 сентября в 20:16
Игрок уже давно согласен
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