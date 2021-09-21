ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Манчестер Сити» интересуется нападающим «Бенфики»

21 сентября 2021, 17:34

Английский «Манчестер Сити» раздумывает над покупкой нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса. 22-летний уругваец считается одним из самых перспективных форвардов европейского футбола. Его контракт с «орлами» действует до 2024 года. Сумма трансфера может составить 50 млн евро. «Манчестер Сити», который недавно установил впечатляющий рекорд, в первую очередь попытается приобрести Харри Кейна, а Нуньес останется в качестве запасного варианта.

Все новости
Слухи«Ливерпуль» и «Бавария» спорят за подписание нападающего «РБ Зальцбург»
Сегодня, 16:29 Комментарии2
Слухи«Монако» хочет выручить с продажи Тчуамени 40 млн евро
Сегодня, 16:13 Комментарии2
Слухи«Интер» вряд ли сможет продать Санчеса в январе
Сегодня, 15:40 Комментарии6
СлухиХавбек «РБ Лейпциг» Нкунку может перейти в «Реал»
Сегодня, 13:07 Комментарии12
СлухиТимо Вернер заинтересовал «Атлетико»
Сегодня, 10:40 Комментарии8
СлухиОрье пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Вильярреалом»
Сегодня, 09:40 Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
21 сентября в 23:11
Это пока всего лишь интерес.
Субъективное мнение
Субъективное мнение ответ ЮЗИК (раскрыть)
21 сентября в 19:36
У Бенфики замечательная скаутская служба, которая "не валяет Ваньку", а работает... А парень уже показал себя в Альмерии, и судя по всему в Португалии он не надолго.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 сентября в 17:58
У Бенфики талантливая молодежь
mihaluch
mihaluch
21 сентября в 17:50
Запасной вариант подпишут когда МС обанкротится.
Brooklyn888
Brooklyn888
21 сентября в 17:40
Интересно на какое окно планируется подписать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 сентября в 17:35, ред.
А не поздно интересоваться?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100