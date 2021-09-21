«Манчестер Сити» интересуется нападающим «Бенфики»

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21 сентября 2021, 17:34

Английский «Манчестер Сити» раздумывает над покупкой нападающего «Бенфики» . 22-летний уругваец считается одним из самых перспективных форвардов европейского футбола. Его контракт с «орлами» действует до 2024 года. Сумма трансфера может составить 50 млн евро. «Манчестер Сити», который недавно установил впечатляющий рекорд, в первую очередь попытается приобрести , а Нуньес останется в качестве запасного варианта.