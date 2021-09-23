ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

«Реал» заинтересован в подписании Трента

23 сентября 2021, 13:45

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд может перебраться в чемпионат Испании.

El Nacional сообщает, что 22-летним игроком интересуется «Реал». Мадридский клуб ищет правого защитника, способного конкурировать с Дани Карвахалем, а в будущем и заменить его. В «Реале» понимают, что в ближайшее время им не удастся подписать Трента, так как он недавно продлил контракт с «красными», а главный тренер Юрген Клопп не хочет отпускать игрока.

Также в трансфере Трента заинтересован наставник «Реала» Карло Анчелотти, знакомый с игрой защитника в АПЛ.

Все новости
СлухиХавбек «РБ Лейпциг» Нкунку может перейти в «Реал»
Сегодня, 13:07 Комментарии4
СлухиТимо Вернер заинтересовал «Атлетико»
Сегодня, 10:40 Комментарии8
СлухиОрье пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Вильярреалом»
Сегодня, 09:40 Комментарии7
Слухи«Арсенал» стал ещё одним претендентом на Стерлинга
Вчера, 10:10 Комментарии7
Клопп сообщил, что «Ливерпуль» не будет отправлять Джонса в аренду
02 октября Комментарии4
Слухи«Атлетико» интересен защитник «Бенфики» Вериссимо
02 октября Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
23 сентября в 16:47
А вот это вряд-ли!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
23 сентября в 16:46
Нет, и еще нет!
Igo0rek
Igo0rek ответ 25процентный клоун (раскрыть)
23 сентября в 14:22
Нет, что ты, он решил закончить карьеру в 22 года
25процентный клоун
25процентный клоун
23 сентября в 14:06
А он ещё играет?
Mangur
Mangur
23 сентября в 13:48
В Тренте все заинтересованы, даже Колхозбахчи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100