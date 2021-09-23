«Реал» заинтересован в подписании Трента

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23 сентября 2021, 13:45

Защитник «Ливерпуля» может перебраться в чемпионат Испании.

El Nacional сообщает, что 22-летним игроком интересуется «Реал». Мадридский клуб ищет правого защитника, способного конкурировать с Дани Карвахалем, а в будущем и заменить его. В «Реале» понимают, что в ближайшее время им не удастся подписать Трента, так как он недавно продлил контракт с «красными», а главный тренер Юрген Клопп не хочет отпускать игрока.