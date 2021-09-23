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«Барселона» летом пыталась подписать Феррана Торреса. «Ман Сити» отказал

23 сентября 2021, 12:57

«Барселона» планировала приобрести атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Феррана Торреса прошедшим летом, сообщает Diario Sport.

Каталонцы хотели арендовать хавбека с обязательством выкупа. По информации источника, «Сити» отказался отпускать испанского игрока из-за того, что не сумел приобрести нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола использует Торреса в атаке.

Недавно Торрес побил достижение Лионеля Месси под руководством Гвардиолы.

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Все комментарии
Djebrael
Djebrael
23 сентября в 13:26
Правильно сделали, что отказали
Giallorossi
Giallorossi
23 сентября в 13:24
Раскатали губу.
Мessi 10
Мessi 10 ответ протон (раскрыть)
23 сентября в 13:17
Продление контракта с Месси стоит других денег нежели аренда Торреса с правом выкупа. А расторжение контракта с Куманом вообще смешно приплетать - пока нет альтернативных кандидатов, поэтому не растрогают. Как только появится - расторгнут. Лишь бы пукнуть
протон
протон
23 сентября в 13:02
Барса не смогла удержать Месси, не может разорвать контракт с Куманом, не способна платить большие деньги игрокам и прочее, так как же она может купить Торреса у Сити? Обожаю эту работу, сидишь придумываешь новость, после чего публикуешь опровержение и по накатанной
протон
протон
23 сентября в 13:01
- здрасьте, хотим купить у вас Ферана Торреса
- деньги есть?
- попозже перезвоним
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