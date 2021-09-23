«Барселона» летом пыталась подписать Феррана Торреса. «Ман Сити» отказал

«Барселона» планировала приобрести атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Феррана Торреса прошедшим летом, сообщает Diario Sport.
Каталонцы хотели арендовать хавбека с обязательством выкупа. По информации источника, «Сити» отказался отпускать испанского игрока из-за того, что не сумел приобрести нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола использует Торреса в атаке.
Недавно Торрес побил достижение Лионеля Месси под руководством Гвардиолы.
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- попозже перезвоним
- деньги есть?
- попозже перезвоним