«Барселона» летом пыталась подписать Феррана Торреса. «Ман Сити» отказал

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23 сентября 2021, 12:57

«Барселона» планировала приобрести атакующего полузащитника «Манчестер Сити» прошедшим летом, сообщает Diario Sport.

Каталонцы хотели арендовать хавбека с обязательством выкупа. По информации источника, «Сити» отказался отпускать испанского игрока из-за того, что не сумел приобрести нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола использует Торреса в атаке.

Недавно Торрес побил достижение Лионеля Месси под руководством Гвардиолы.