Наумов — об уходе Сёмина: «Результат „Ростова“ очень плачевный»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход с поста главного тренера «Ростова».

Думаю, что руководитель клуба не потерпел то, что результат «Ростова» очень плачевный. Юрий Павлович просто не успел наладить того, что он может сделать в команде, вот и получилась такая ситуация. У тренеров такая служба — если не получается, то нужно подавать в отставку. Думаю, они просто договорились. Я был на связи с Юрием Павловичем и знаю, что положение непростое: проданы все лидеры команды. Конечно, тяжело что-нибудь быстро наладить — если рассчитано на то, что там за 20 туров все выстроить, то это очень непросто. Просто думаю, что за кратчайшие сроки не получилось выправить то, что там получилось, отсюда и такое логичное решение.