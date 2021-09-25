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Наумов — об уходе Сёмина: «Результат „Ростова“ очень плачевный»

25 сентября 2021, 14:41

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «Ростова».

Думаю, что руководитель клуба не потерпел то, что результат «Ростова» очень плачевный. Юрий Павлович просто не успел наладить того, что он может сделать в команде, вот и получилась такая ситуация. У тренеров такая служба — если не получается, то нужно подавать в отставку. Думаю, они просто договорились. Я был на связи с Юрием Павловичем и знаю, что положение непростое: проданы все лидеры команды. Конечно, тяжело что-нибудь быстро наладить — если рассчитано на то, что там за 20 туров все выстроить, то это очень непросто. Просто думаю, что за кратчайшие сроки не получилось выправить то, что там получилось, отсюда и такое логичное решение.

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Все комментарии
протон
протон
25 сентября в 18:25
Долго проработал. Я думал, разойдутся раньше. Через 2-3 тура. Палыч просто слишком самостоятельная фигура. А клуб в руках агентской мафии во главе с Лёхой. Так, что все логично, ничего объяснять не нужно.
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 14:53
Бизнес-проект возглавил не тот зиц-председатель,теперь ищут нового.
Djebrael
Djebrael
25 сентября в 14:49
Нужно было дать время.... теперь Ростову вообще ханасики будет
Ironigor
Ironigor
25 сентября в 14:43
Печально всё в руководстве клуба !
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