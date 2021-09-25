Пономарёв: «Назначение Черчесова в „Спартак“ изуродует команду»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал возможное назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера «Спартака».
Надеяться на то, что он строгий тренер и умеет разговаривать на русском языке, — глупая затея, ни к чему хорошему это точно не приведет. Мне станет жалко красно-белых, если это произойдет. Дела станут совсем плохи, даже хуже, чем сейчас, команда может опуститься в зону вылета. Зачем позорить команду? Дайте Витории поработать, он только познакомился с игроками. Назначение Черчесова в «Спартак» изуродует команду.
Всё исходит из внутренних проблем которые царят внутри клуба. Постоянные смены спортивных директоров, начальников селекционных отделов, непонятная роль и влияние на политику клуба подруги Федуна Заремхан. Это совсем не красит некогда легендарный клуб, а только всё больше и больше засасывает в глубокую трясину. Федун медленно но уверенно теряет рычаги правления над клубом и, думаю, даже не знает средств для выхода из сложившейся ситуации,
которую можно уже назвать кризисом в руководстве клуба ! И даже в сегодняшнем матче у руководства нет точной уверенности что Спартак играя у себя на родном стадионе может со сто процентной гарантией выиграть. Вокруг этого матча столько разговоров и споров, как будто Спартак играет сегодня в полуфинале лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед !!!)
Это всё и есть показатель нестабильности и кризиса в клубе Спартак. Посмотрим чем сегодняшний матч закончится, и вновь будем ждать разбор игры от экспертов. Всем Добра !!!
Всё исходит из внутренних проблем которые царят внутри клуба. Постоянные смены спортивных директоров, начальников селекционных отделов, непонятная роль и влияние на политику клуба подруги Федуна Заремхан. Это совсем не красит некогда легендарный клуб, а только всё больше и больше засасывает в глубокую трясину. Федун медленно но уверенно теряет рычаги правления над клубом и, думаю, даже не знает средств для выхода из сложившейся ситуации,
которую можно уже назвать кризисом в руководстве клуба ! И даже в сегодняшнем матче у руководства нет точной уверенности что Спартак играя у себя на родном стадионе может со сто процентной гарантией выиграть. Вокруг этого матча столько разговоров и споров, как будто Спартак играет сегодня в полуфинале лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед !!!)
Это всё и есть показатель нестабильности и кризиса в клубе Спартак. Посмотрим чем сегодняшний матч закончится, и вновь будем ждать разбор игры от экспертов. Всем Добра !!!