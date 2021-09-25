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Пономарёв: «Назначение Черчесова в „Спартак“ изуродует команду»

25 сентября 2021, 14:01

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал возможное назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера «Спартака».

Надеяться на то, что он строгий тренер и умеет разговаривать на русском языке, — глупая затея, ни к чему хорошему это точно не приведет. Мне станет жалко красно-белых, если это произойдет. Дела станут совсем плохи, даже хуже, чем сейчас, команда может опуститься в зону вылета. Зачем позорить команду? Дайте Витории поработать, он только познакомился с игроками. Назначение Черчесова в «Спартак» изуродует команду.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 сентября в 16:07
все возможные ошибки уже сделаны, только этой недоставало !
n272nm
n272nm
25 сентября в 14:43
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    25 сентября в 14:37
    Зачем Владимир говорит об этом, пусть назначают, пусть цирк продолжается.
    Ironigor
    Ironigor
    25 сентября в 14:28, ред.
    Уродует её само руководство клуба, а не тренер !!!
    Всё исходит из внутренних проблем которые царят внутри клуба. Постоянные смены спортивных директоров, начальников селекционных отделов, непонятная роль и влияние на политику клуба подруги Федуна Заремхан. Это совсем не красит некогда легендарный клуб, а только всё больше и больше засасывает в глубокую трясину. Федун медленно но уверенно теряет рычаги правления над клубом и, думаю, даже не знает средств для выхода из сложившейся ситуации,
    которую можно уже назвать кризисом в руководстве клуба ! И даже в сегодняшнем матче у руководства нет точной уверенности что Спартак играя у себя на родном стадионе может со сто процентной гарантией выиграть. Вокруг этого матча столько разговоров и споров, как будто Спартак играет сегодня в полуфинале лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед !!!)
    Это всё и есть показатель нестабильности и кризиса в клубе Спартак. Посмотрим чем сегодняшний матч закончится, и вновь будем ждать разбор игры от экспертов. Всем Добра !!!
    Союзник противников
    Союзник противников
    25 сентября в 14:28
    Эмоций много,а аргументов ноль.
    Cat01
    Cat01
    25 сентября в 14:11
    Надо попробовать!!!!
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    25 сентября в 14:10
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      25 сентября в 14:07
      Она и так не красавица, но с Пономарёвым соглашусь...
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