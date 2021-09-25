Пономарёв: «Назначение Черчесова в „Спартак“ изуродует команду»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «Спартака».

Надеяться на то, что он строгий тренер и умеет разговаривать на русском языке, — глупая затея, ни к чему хорошему это точно не приведет. Мне станет жалко красно-белых, если это произойдет. Дела станут совсем плохи, даже хуже, чем сейчас, команда может опуститься в зону вылета. Зачем позорить команду? Дайте Витории поработать, он только познакомился с игроками. Назначение Черчесова в «Спартак» изуродует команду.